В Казани умерла одна из отравившихся метанолом студенток

В больнице Казани скончалась одна из студенток, отравившихся метанолом.

Как сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения Татарстана, девушка находилась в крайне тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. В ведомстве выразили соболезнования родным погибшей.

Напомним, массовое отравление студентов метиловым спиртом произошло в столице Татарстана 16 ноября. Изначально сообщалось, что группа молодых людей отмечала день рождения в арендованном коттедже и употребляла несертифицированный алкоголь, приобретенный в пятилитровой канистре. Впоследствии следователи установили, что один из участников застолья, забирая емкость из багажника автомобиля, перепутал ее с "незамерзайкой". Перед употреблением студенты добавили в жидкость ароматизаторы.

В результате в больнице оказались 13 человек. Позже за помощью к врачам в Москве и в Башкортостане обратились еще две девушки, успевшие уехать после вечеринки.

По факту случившегося в республиканском управлении СК РФ возбудили уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Его расследование глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль.

На данный момент по подозрению в продаже несертифицированного алкоголя в Казани задержаны пять человек.