Глава СК взял на контроль дело об отравлении студентов в Казани

В ночь на вторник группа молодежи из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже на окраине Казани. Большинство из них пили какой-то спиртосодержащий напиток, и всем им впоследствии стало плохо. Сообщалось о 15 госпитализированных. У всех отравление метанолом. Врачи оценили состояние пострадавших как среднее и тяжелое.

Уголовная статья, стандартная для таких дел, - 238 УК РФ "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Следствие выяснило, что перед вечеринкой один из студентов купил через знакомого пятилитровую пластиковую канистру спирта и положил в багажник автомобиля. Однако затем ее перепутали с жидкостью стеклоомывателя и по ошибке употребили.

Полиция уже задержала четырех человек за продажу контрафактного алкоголя, которым, скорее всего, и отравились молодые люди.