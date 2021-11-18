Глава СК взял на контроль дело об отравлении студентов в Казани

Новости

Умер актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 14:45
Сеть скоростных дорог "Автодора" превысит 7 тысяч км к 2035 году 14:39
"Седьмая симфония" стал самым просматриваемым сериалом на ТВ 14:16
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 13:46
Песков: Россия не ведет гибридных войн 13:44
В регионы закупят четыре тысячи автобусов и троллейбусов при помощи ФНБ 13:43
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана 13:31
В Мексике военных привлекут для охраны туристов 13:28
Песков подтвердил подготовку визита Путина в Индию 13:25
Дата саммита Путина и Байдена по-прежнему неизвестна 13:15
"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору 13:11
Минстрой зафиксировал рост ставок по ипотеке 13:10
Путин сам сообщит о своей ревакцинации от коронавируса 13:05
Набиуллина рассказала о связи ключевой ставки и доступности ипотеки 13:03
В Татарстане прекратят продажу билетов на автовокзалах без QR-кода 12:59
Премьер Беларуси принял участие в заседании Евразийского межправсовета 12:58
Билл Гейтс: Коронавирус станет менее опасным уже к середине 2022 года 12:52
"Белавиа" ввела ограничения на полеты граждан шести стран из Ташкента в Минск 12:44
На границе с Казахстаном задержаны 14 фур с запрещенными товарами 12:29
Путин и Мирзиёев обсудят Афганистан и подпишут документы 12:23
Вышел трейлер сериала о секс-скандале с Памелой Андерсон "Пэм и Томми" 12:19
Экс-игрок "Крыльев Советов" умер из-за последствий коронавируса в 42 года 12:09
В 50 лет умер самый популярный белый певец ЮАР Тёнс Йордан 12:06
Врач дала совет, как пережить предстоящее падение атмосферного давления 12:02
Оперштаб: в Москве выявлено 4062 новых случая COVID-19 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

Глава СК взял на контроль дело об отравлении студентов в Казани

Текст: Наталья Козлова
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела об отравлении студентов метанолом в Казани. Доложить об этом предстоит руководителю следственного управления СКР по Республики Татарстан Валерию Липскому.

В ночь на вторник группа молодежи из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже на окраине Казани. Большинство из них пили какой-то спиртосодержащий напиток, и всем им впоследствии стало плохо. Сообщалось о 15 госпитализированных. У всех отравление метанолом. Врачи оценили состояние пострадавших как среднее и тяжелое.

В Перми пять человек погибли от отравления алкоголем

Уголовная статья, стандартная для таких дел, - 238 УК РФ "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Следствие выяснило, что перед вечеринкой один из студентов купил через знакомого пятилитровую пластиковую канистру спирта и положил в багажник автомобиля. Однако затем ее перепутали с жидкостью стеклоомывателя и по ошибке употребили.

Полиция уже задержала четырех человек за продажу контрафактного алкоголя, которым, скорее всего, и отравились молодые люди.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана
Мишустин утвердил субсидии для производителей медицинского кислорода
"Кремлевская елка" снова пройдет по телевизору
Госдума сэкономит в этом году 1,3 млрд рублей
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей