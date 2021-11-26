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26.11.2021 22:00
Рубрика: Власть

Путин почтил память шахтеров и спасателей минутой молчания

Текст: Кира Латухина
Президент провел в формате видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Участники почтили минутой молчания память погибших на шахте "Листвяжная". Владимир Путин поручил разобраться в причинах трагедии и помочь людям, и заявил, что нужна системная работа и контроль, чтобы такого больше не повторялось.

Глава государства начал встречу со слов о трагедии в Кузбассе. "Прежде чем мы начнем обсуждать заявленные для сегодняшнего совещания темы, хотел бы почтить минутой молчания всех погибших в Кузбассе - и горняков, и спасателей", - сказал он​​​. Все участники встали.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров на "Листвяжной"

Президент еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Путин сказал, что находится в постоянном контакте с губернатором Кемеровской области, принимает доклады врио главы МЧС.

Глава государства попросил правительство и региональные власти сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших. Генпрокуратуре и Следственному комитету поручено разобраться в причинах трагедии.

"У нас, как только происходят подобные печальные, трагические события, так мы начинаем сразу искать причины произошедшего. Нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями", - подчеркнул Путин, решив поговорить об этом отдельно и подробно.

Президент также пообещал рассказать участникам о договоренностях с лидерами Азербайджана и Армении и перешел к повестке - отношениям с ближайшими партнерами и соседями - странами СНГ.

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