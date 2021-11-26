В новогодние праздники ретропоезд "Сочи" отправится в Абхазию

30 декабря туристический поезд № 927/928 "Сочи" отправится в первый новогодний рейс из Туапсе в Гагру. На время зимних праздников комфортабельный состав, стилизованный под 70-80-е годы прошлого века, свяжет между собой все популярные курорты Черноморского побережья. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Жители и гости юга России смогут посетить Абхазию на туристическом поезде до 8 января включительно, кроме 4 января. Состав будет отправляться из Туапсе в 05.30, останавливаться в Сочи в 07.48 (стоянка 17 минут) и прибывать в Гагру в 11.35 в тот же день. В обратном направлении из Гагры поезд будет отправляться в 18.50, останавливаться в Сочи в 22.25 (время стоянки - пять минут) и прибывать в Туапсе в 00.35.

Кроме того, 3 января поезд проследует по укороченному маршруту от Гагры до Сочи. Также 5 января он будет отправляться из Сочи в Гагру.

График движения поезда разработан таким образом, чтобы в путешествие туристы могли отправиться утром, в первой половине дня прибыть в Абхазию и провести там целый день, а вечером вернуться.

Напомним, туристический поезд "Сочи" курсировал и в межсезонье. Состав начал ходить по маршруту Туапсе - Гагра с 15 августа 2020 года. За это время он перевез около 75 тысяч пассажиров.