Подведены итоги юбилейного XXV Международного конгресса телевещателей

"Цифровые технологии проникают во все процессы работы телеиндустрии, меняя рынок медиапотребления. И если еще относительно недавно основной задачей телевидения была доставка качественного изображения и звука для каждого жителя страны, независимо от того, где он живет, то теперь она усложняется вопросом выбора. Каким способом это делать - через телевизионный канал или цифровую платформу. И продолжат ли эти два направления дополнять друг друга или станут развиваться самостоятельно", - отметил в приветствии участникам Конгресса Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Участники профессионального форума вместе с представителями органов власти, федеральных и региональных телерадиокомпаний, операторов связи, производителей и агрегаторов контента обсудили вопросы мультимедийного контента, гибридных видеоформатов, новых подходов к программированию каналов и проектированию телевизионных студий, изменений в медиапотреблении и другие актуальные темы.

На пленарном заседании "Телевидение сегодня: развитие, регулирование, законодательство" Екатерина Ларина, директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ, еще раз подтвердила, что в направлениях государственной политики продолжится движение по пути гарантий основных принципов, которые заложены и в Конституции РФ, и в Законе о СМИ.

В рамках пленарной дискуссии, которую модерировала обозреватель "РГ", говоря о стратегии показа на онлайн-платформах и телеканале, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст отметил, что "Первый канал" находится в зоне эксперимента и исследует все "живые" платформы. По его словам, в ближайшие три года весь медиарынок трансформируется, останутся только крупные экосистемные комплексы, и сейчас идет борьба за вхождение в них. "РГ" писала о выступлении Константина Эрнста отдельно. Оно стало резонансным, и его обсуждали во многих СМИ. На той же пленарной сессии Александр Нечаев, заместитель генерального директора ВГТРК, обратил внимание на факт, что телевидение и мультимедийные сервисы сейчас очень хорошо взаимодействуют. "За последние годы все хорошо поняли, что разделять эти две разные платформы доступа к контенту на отдельные феодальные царства - бессмысленно", - сказал Александр Нечаев. Он же озвучил основные принципы программирования контента в сегодняшних условиях на разных медиаресурсах.

Юлия Голубева - заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" сказала, что и для их компании тема дискуссии крайне актуальна. Все те развилки, которые возникают, фиксируются на пути создания и продвижения контента, а потом его продажи рекламодателю, донесения до аудитории, которая консолидируется на разных площадках в разных временных отрезках - это и предмет глубокого изучения, и вводные для принятия управленческих решений. "Интеграция традиционных и онлайн медиа должна позволять создавать большое количество качественного контента и системно его монетизировать", - отметила Юлия Голубева.

Отвечая на вопрос, как с точки зрения телеканала НТВ, взаимодействует телевизионное смотрение и просмотр контента в интернете - ТВ и digital, Алексей Земский - генеральный директор телекомпании - отметил, что как только широкая аудитория получит возможность свободного досмотра контента - картина телесмотрения существенным образом изменится.

"Важными задачами, которые в данный момент стоят перед телеиндустрией, - это уникальность и создание удобной возможности досмотра контента. Потому что сейчас, если параллельно идут три сериала, то в прямом эфире зритель может увидеть только один, а два других будет вынужден искать на сайте телеканала или на YouTube, то есть совершить достаточно много сложных шагов. А как только широкая аудитория получит инструмент, позволяющий в комфортном режиме досматривать контент, картина телесмотрения может сильно измениться. И мы, наконец, увидим совокупные цифры по смотрению нашего контента как в прямом эфире, так и в отложенном. Да и в принципе начнёт появляться культура досмотра, которой пока нет. Очевидно, что от этого выиграют все - и каналы, и телезрители, и рекламодатели", - сказал Алексей Земский.

Ян Кухальский, генеральный директор "Медиа-1" отметил, что сейчас телевидение и ОТТ находятся в поиске устойчивой и жизнеспособной бизнес-модели, поскольку рынок ОТТ начал замедляться и денег уже недостаточно, чтобы производить тот объем качественного контента, к которому привык зритель, и при этом оставаться устойчиво прибыльными.

Также на XXV Международном конгрессе НАТ спикерами пленарных заседаний, дискуссий и тематических секций стали: Екатерина Ларина (Минцифры РФ), Рифат Сабитов (Общественная палата РФ), Владимир Соловьев (Союз журналистов России), Игорь Мишин (МТС Медиа/KION), Александр Пономарев (ОТР), Елена Батракова (НРА), Дмитрий Колесов (Media Hills), Сергей Исаков (J"Son & Partners Consulting), Дмитрий Борисов (Первый канал. Всемирная сеть), Роберт Гндолян ("Цифровое телевидение"), Григорий Лавров ("Медиа Альянс"), Айвор Кротти (RT Creative Lab), Гавриил Гордеев (СберМаркетинг), Влада Левицкая ("Известия"), Марина Тимофеева (ОТВ, Челябинск), Ержан Сулейменов (Казахстан), Ольга Каплина (Германия), Роман Климас ("МКР-Медиа"), Григорий Кузин (MSK-IX) и многие другие.

Одновременно с Конгрессом НАТ на ВДНХ проходила Международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле-, радио- и интернет-вещания и кинопроизводства - NATEXPO. XXV Международный конгресс НАТ прошел при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Генеральный партнер - Национальный рекламный альянс (НРА). Генеральный медиа-партнер - МТРК "Мир". Официальный телевизионный партнер - телеканал ОТР.

Между тем

На площадке Конгресса НАТ 23 ноября состоялась церемония вручения IX Премии имени Владимира Зворыкина, которой были отмечены знаковые отечественные решения и разработки в области телевизионных технологий. Лауреатами стали: "За личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связанных с ними технологий" - Сергей Матвеев , основатель и директор предприятия "НПП Триада-ТВ" (Новосибирск); "За создание и/или усовершенствование оборудования/технологии в сфере телерадиопроизводства" - компания "Тракт" - нормализатор громкости ТР-704 Magic LUFS; "За лучший системный проект в области телерадиовещания" - "Окно-ТВ" - мобильный телевизионный комплекс для дирекции спортивного вещания "Первого канала" для освещения летней Олимпиады в Токио; "За внедрение новых технологий в условиях пандемии" - Телецентр "Останкино" - сервисная платформа-облачные решения для вещания и телепроизводства; "За лучший проект в области импортозамещения" - ГБУ НСО "ОТС" (Новосибирск) - за проектирование и строительство студии на базе отечественных решений для визуализации.