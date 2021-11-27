В отношении водителя BMW, которого преследовали на МКАД, возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено на водителя BMW, который устроил гонку на МКАД? скрываясь от погони полиции. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, дело возбуждено по статье 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Она отметили, что в ходе обыска на съемной квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили девять весов, упаковочный материал и более тысячи пакетов и свёртков с веществом, которое было направлено на экспертизу. По предварительным данным, это синтетический наркотик массой более пяти килограммов.

В настоящее время водитель BMW находится в больнице.

Как раннее сообщалось, погоня на МКАД, в ходе которой было повреждено 5 машин, произошла 26 ноября. За рулем BMW, находился наркокурьер, который пытался скрыться от полицейской погони на МКАД на юге Москвы. Водитель был ранен и задержан. В багажнике его автомобиля было найдено три крупных свертка с белым порошкообразным веществом, предположительно синтетического наркотического средства.