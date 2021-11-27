Стало известно, сколько россияне тратят на первый взнос по ипотеке

Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на первый взнос по ипотеке. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Согласно данным опроса сервиса Online-Ipoteka, 38% респондентов делали первый взнос в размере от 1,5 до 2,5 миллиона рублей, а 23% - от 3 до 5 миллионов рублей.

Примерно каждый пятый опрошенный тратил на первый взнос 1-1,5 миллиона рублей. 12% вносили до 1,5 миллиона рублей, а 8% - свыше 5 миллионов рублей.

При этом большинство респондентов (58%) оплачивали первым взносом не более 20% от стоимости жилья, а еще треть заемщиков - от 20% до 50%.

Большинство опрошенных - 46% - на первый взнос накопили сами. 21% респондентов для сбора нужной суммы продавал имущество, а 19% добавили к накоплениям материнский капитал. При этом 6% в поисках нужной суммы даже оформляли потребительский кредит.

58% опрошенных указали, что для накопления на первый взнос им потребовалось от 2 до 3 лет. Менее двух лет процесс занял у 23% респондентов.

По данным Росреестра, общее количество ипотек, зарегистрированных с января по октябрь 2021 года, составило 3,2 млн. При этом в октябре средний размер ипотеки вырос до 3,5 миллиона рублей, что почти на 5% больше показателя сентября. Также опросы показали, что 52% россиян планируют приобрести жилье в ипотеку.