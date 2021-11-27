Володин обещал ознакомиться с комментариями о введении QR-кодов

Володин отметил, что за прошедшие три дня получил огромное количество сообщений, где граждане высказывают свое мнение по поводу внесенных правительством законопроектов.

"Не ожидал, что их будет так много, - признал спикер. - Очевидно, одному с таким объемом справиться не получится".

Володин в связи с этим постарается организовать работу так, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от граждан за это время. "Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены, - подчеркнул он. - Спасибо, что высказали свою позицию".

Председатель Госдумы заявил, что планирует и дальше по всем важным темам получать обратную связь, используя возможности социальных сетей.

Напомним, что в Госдуму внесены и проходят обсуждение правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Вячеслав Володин ранее сообщал, что они направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства. Он также заявил, что в адрес Госдумы поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами.

Граждане в комментариях спорят, соответствуют ли подготовленные кабмином поправки Конституции, да и так ли необходимы предлагаемые ограничения. Сторонники проектов напоминают, что необходимо стимулировать больше россиян вакцинироваться для создания коллективного иммунитета.

Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опрос, организованный Володиным, можно только приветствовать, ведь любые методы получения достоверной обратной связи от населения - на пользу.

Предлагаемые в законопроектах нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом ограничения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.