Канцлер Австрии выступил за продолжение "Северного потока-2"

Канцлер Австрии Александер Шалленберг выступил за продолжение "Северного потока-2". По его словам, сделать это необходимо в любом случае. Свое мнение политик высказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

При этом, отвечая на вопрос журналиста, Шалленберг подчеркнул зависимость Европы от российского газа - вне зависимости от существования "Северного потока-2".

"С Nord Stream 2 или без него мы так или иначе зависим от российского газа. Это факт. Я согласен, что в долгосрочной перспективе мы должны уменьшить эту зависимость от Москвы", - заявил канцлер Австрии.

В то же время, добавил он, "Северный поток-2" эту зависимость не увеличивает.

"Действительно, его открытие диверсифицирует пути снабжения. Однако Россия всегда соблюдала договоренности, проблема сейчас в том, что она не увеличивает поставки. Я думаю, что в любом случае мы должны продолжить газопровод под Балтикой", - пояснил Шалленберг.

Ранее создание "Северного потока-2" поддержал глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

Строительство "Северного потока-2" было полностью завершено 10 сентября этого года. Почти сразу же оператор газопровода подал документы на его сертификацию, а в октябре "Газпром" начал испытания первой нитки. Однако вопрос с сертификацией затянулся. А в ноябре США ввели санкции в отношении фирмы и судна, связанных с газопроводом.