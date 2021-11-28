Michelin X-Ice Snow. Стоит ли переходить с шипов на "липучки"

Предшественница французской новинки, "фрикционка" Michelin X-Ice 3, выпускалась с 2012 года, почти не теряя в популярности, а разработчики Michelin между тем не только сосредоточились на выпуске шипованных моделей, но и копили силы и технологии для выпуска еще более передовой преемницы. В нашем обзоре - "липучка" образца 2020 года Michelin X-Ice Snow.

При первом взгляде на новые "липучки" французского премиум-бренда, сразу обращаешь внимание, что они стильные - все благодаря V-образному направленному рисунку, а с другой стороны - внешне подчеркнуто агрессивные. Такое ощущение создают многочисленные ламели глубокой нарезки, улучшающие управляемость и стабильность на зимнем асфальте.

Увеличенная емкость и расположение водоотводящих канавок под более острым углом в свою очередь позволяют X-Ice Snow эффективно бороться с аквапланированием и слэшпленнингом - скольжением автомобиля по снежной кашице.

Еще одна "фишка" французской новинки - фирменная резиновая смесь Flex-Ice нового поколения. Такой компаунд отличается высокой эластичностью благодаря добавкам особых эластомеров. В результате при температурных скачках X-Ice Snow ведет себя, как хамелеон - не дубеет даже при экстремально низких значениях, а при околонулевых, напротив, становится более плотной, обеспечивая резине необходимую жесткость для уверенных маневров.

Еще одна особенность внутренней структуры - жесткие микровкрапления, которые начинают выпирать при износе резины, как выпуклости наждачной шкурки и соответственно усиливают трение при торможении и разгоне. В то же время пористая структура компаунда дополнительно подсушивает пятно контакта, улучшая сцепление на укатанном снегу и льду.

А вот и еще один интересный факт. Благодаря глубоким ламелям и особенностям компаунда новая модель сохраняет сцепные свойства на неизменно высоком уровне, даже когда остаточная глубина протектора составляет лишь 4 мм.

Согласно корпоративным исследованиям, износостойкость возросла на внушительные на 17%, а это значит, что эту покрышку можно эксплуатировать как минимум на один сезон больше. При этом даже на пятый сезон использования эксплуатационные качества новой модели не ухудшатся в том числе потому, что объем дренажных канавок по мере износа протектора будет увеличиваться.

Ходимость X-Ice Snow на 12 000 км превосходит средний результат "одноклассников" от конкурентов (Bridgestone Blizzak WS-90, Continental Viking Contact 7, Nokian Hakkappeliitta R3, Goodyear UltraGrip Ice 2 и Pirelli Ice Zero FR).

Проверка на дорогах

Фото: Юрий Зубко / РГ

Чтобы проверить французскую "фрикционку" новой генерации в деле, мы поставили ее на Skoda Octavia.

Первое, на что обращаешь внимание - это отличная курсовая устойчивость на высоких скоростях. "Липучка", как ей и следует, буквально приклеивается к холодному асфальту - работает резиновая смесь Flex-Ice и серьезно переработанный рисунок протектора. Если объяснять на пальцах, сохранив V-образное расположение элементов, инженеры и дизайнеры изменили форму и увеличили численность шашечек, что позволило улучшить сцепные, тяговые и тормозные свойства на сложных поверхностях.

В то же время покрышки (это тоже сразу чувствуется) эффективно борются со снежной кашей, типичной для зимних российских дорог. Поясним, что в X-Ice Snow разработчики отказались от центрального продольного водоотводящего канала. Вместо этого по сути весь центр протектора заполнен крупными разнокалиберными блоками. В результате получаем так называемый эффект гусениц - шины захватывают снежную кашу шашками-зацепами, а ее отвод из пятна контакта отвечают широкие поперечные канавки.

Какова же X-Ice Snow на льду? Здесь обращаем внимание на уверенные старты по скользкому. Пусть в сравнении с зубастой "шиповкой" такие шины немного проигрывают в оперативности отклика машины, но заторможенности в реакциях не наблюдается, и это главное.

Фото: Юрий Зубко / РГ

А еще важнее, что такая резина отлично справляется с такой важной задачей, как уверенное торможение на льду. Тут опять-таки вклад вносят новая версия резиновой смеси Flex-Ice и переменная толщина прорезей в центральной части протектора, позволяющая шинам лучше цепляться за обледенелую поверхность. Согласно данным французского производителя, на снегу и на льду тормозной путь относительно прежней модели стал короче на 4% и 8% соответственно, и мы, опробовав новую модель в деле, склонны в это верить.

В то же время нельзя было не заметить, что новые покрышки способствуют активной езде. Расположенные в плечевых зонах П-образные ламели работают на улучшение управляемости и тягово-сцепных свойств прежде всего на скользких покрытиях.

А если резюмировать все впечатления от французской резины, то она лишь немного уступает шипованным моделям по зацепу, при этом Michelin X-Ice Snow демонстрирует отличную управляемость и эффективно борется с отводом из пятна контакта воды и снежной каши. Ну и, конечно, X-Ice Snow просто пленили тишиной работы - пересев с летних шин, вы не почувствуете разницу. Так что если вам надоел постоянный гул в салоне от шипов в автомобиле зимой, стоит присмотреться к этой резине. Все-таки акустический комфорт - одно из самых важных качеств современных шин.

Для справки: модель представлена в 136 типоразмерах для колес диаметром от 13 до 22 дюймов. Таким образом, в сравнении с предшественницей, X-Ice 3, в размерном ряду появились 21 и 22 дюймовые модели. Цены начинаются от 5000 рублей.

Также есть модификация X-Ice Snow SUV с усиленной внутренней конструкцией для транспортных средств с высоким центром тяжести.