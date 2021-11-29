В Канаде выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2

В канадской провинции Онтарио выявлены два человека, инфицированные новым штаммом коронавируса.

"У лиц, которые недавно прибыли из Нигерии в Оттаву, обнаружен омикрон-штамм", - заявили в местном Минздраве. Сейчас устанавливаются возможные контакты заразившихся, пациенты находятся в изоляции.

Напомним, новый вариант SARS-CoV-2 впервые был выявлен у студентов в ЮАР девятого ноября. Ему сначала присвоили номер В.1.1.529, а чуть позже назвали греческой буквой "омикрон". У этого штамма "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", подчеркнули вирусологи. Они также заявили, что пока рано говорить о высокой опасности нового варианта или более высокой, чем у дельта-штамма, заразности. Также пока неясна тяжесть протекания инфекции.