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29.11.2021 19:18
Рубрика: Власть

Володин: Происходящее на границе Беларуси и Польши -результат экспансии США

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
Миграционные кризисы охватывают многие государства, и было бы правильно выработать единые стандарты в этой сфере. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

В начале заседания Володин был избран председателем ассамблеи, решение было принято единогласно. В своем выступлении спикер Госдумы обратился к актуальной миграционной теме. Он констатировал, что Евросоюз сейчас ничего не делает для того, чтобы оказать помощь Беларуси, из которой мигранты из стран Ближнего Востока пытаются попасть в страны Европы.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
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Происходящее на границе Беларуси и Польши спикер назвал результатом международной экспансии США, в частности, их действий в Афганистане. Везде Вашингтон пытается строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты, подчеркнул Володин. Он напомнил, что граждане Ливии, Ирака, Сирии вынуждены искать убежища в других странах. Тем беженцам, которые пытаются попасть в Евросоюз, напомнил он, обещали спокойную жизнь и высокие пособия. Но вместо этого используют против них водометы, слезоточивый газ, применяют оружие и тем самым попирают демократические принципы и гуманистические ценности, отметил председатель ГД.

Польские власти, по его оценке, "повторяют подходы Второй мировой войны в отношении мирных граждан". "Заявлений с осуждением этих радикальных действий мы не слышим. Что это, если не двойные стандарты?" - считает спикер. Он призвал коллег совместно обратиться к европейским парламентам и парламентским организациям с призывом о разработке единых стандартов действий для преодоления миграционных кризисов.

Володин выразил уверенность, что о таком общем подходе необходимо говорить сейчас, когда миграционные кризисы охватывают многие государства. Пока же Беларусь, отметил он, поддерживает беженцев, в то время как Евросоюз, сам спровоцировав эти процессы, не помогает Минску. "Белоруссия - страна ОДКБ, наш стратегический партнер, поэтому, коллеги, мы должны в данной ситуации занять единую позицию", - резюмировал Володин. Он предложил поручить секретариату ПА ОДКБ подготовить и согласовать соответствующее заявление.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко тоже подчеркнул, что Запад использует санкционную политику и миграционный кризис на границах Беларуси и ЕС, чтобы подорвать суверенитет и независимость республики.

Происходящее на границе Беларуси и Польши - это результат международной экспансии США 

"На организацию подрывной работы и реализацию государственного переворота в нашей стране иностранные центры выделили миллионы евро, однако, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, в стране царят мир, спокойствие, развивается экономика", - заявил он. Андрейченко заявил о необходимости ряда системных шагов, направленных прежде всего на противодействие информационному давлению Запада.

В ПА ОДКБ входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Россия.

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