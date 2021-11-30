Фестиваль "Северный характер" наградил победителей

Подведение итогов XIII мурманского кинофестиваля "Северный характер" в условиях, когда зарубежные участники и члены жюри не имели возможности приехать из-за ковидных препятствий, а присутствовавшие в зале сидели на расстоянии друг от друга и с масками на лицах, все равно прошло в праздничной атмосфере.

На большом экране "Океан-холла" в реальном времени появлялись члены жюри из Норвегии. Швеции, Финляндии, счастливые обладатели призов, а на сцену выходили российские члены жюри и радостно объявляли победителей.

В каждом из конкурсов свои чемпионы. Кому достанется Гран-при, обычно становится известно в самом финале вечера, а сейчас прямо с него и начнем. По дружному мнению жюри, этой награды безусловно достоин фильм "Купе номер 6". Кстати, это его первый фестивальный приз в России. "Было ощущение чуда, мы как будто на машине времени попали в 90-е, да еще именно в Мурманске, куда ехали герои фильма. А мы как раз оказались на фестивале в том самом городе, в кинотеатре "Мурманск". Посмотрели необыкновенно теплый и нежный фильм, где забываешь про экран - перед тобой настоящая, не приукрашенная жизнь", - сказал председатель жюри Алексей Рудаков.

По видеосвязи появилась участница продюсерской группы Наталья Дрозд. Она рассказала, что несколько эпизодов год назад снимали в Мурманске с участием местных жителей. Хотя российский север поначалу не предполагался - в романе финской писательницы Росы Ликсом, по которому снят фильм, герои ехали в Улан-Батор. Пришлось убеждать режиссера Юхо Куосманена, что увидеть и понять настоящую Россию можно, только если ехать по ней поездом дальнего следования в Мурманск. Отправили туда сначала Юхо и сценаристов. Вернувшись под огромным впечатлением от Мурманска и Териберки, они хором сказали, что снимать будут только там.

Фильм "Архипелаг" Алексея Тельнова и Михаила Малахова-мл. назван лучшим в конкурсе полнометражного игрового кино. Автор идеи - Герой России, почетный полярник Михаил Егорович Малахов. Замысел появился, когда он в составе экспедиции Российского географического общества побывал в 2014 году на Шпицбергене. На одной из вершин увидел и подержал в руках российский флаг, установленный астрономом Александром Васильевым, участником первой совместной экспедиции Российской и Шведской академий наук. На рубеже XIX и XX веков ученые двух стран отправились на дальний север изучать изменения кривизны Земли в приполюсном районе. "Захотелось рассказать об истории, ставшей гордостью не только для России, а для ученых всего мира", - сказал с экрана Михаил Егорович. И поблагодарил фестиваль: "Спасибо, что дали нам путевку в большое кино".

Спецприз за лучшую режиссерскую работу присужден знаменитому театральному деятелю Виктору Рыжакову за дебют в кино - "День мертвых". Особенных похвал от членов жюри удостоилась актриса Агриппина Стеклова, сыгравшая главную роль матери.

Диплом первой степени получил фильм норвежки Гуро Брусгорд "Он" - внимательное и сочувственное изучение психологического состояния мужчины - мальчика, юноши, зрелого человека - на фоне явных и подспудных стрессов современной жизни.

В игровом коротком метре победил "Снег" Алены Олейник по рассказу Сергея Овечкина - про будни северного военного городка, где авария на подлодке - не такое уж редкое происшествие, а матери, жены и сестры живут в вечной тревоге за своих мужчин. Главный герой, маленький Мишка, ждет своего отца из похода, надеется на чудо в канун Нового года и оно случается.

За лучшую операторскую работу жюри отметило Карла Кристиана Лейна Стормера из Норвегии, он же сценарист и режиссер своего фильма "Все будет хорошо?". Снимал его в первые шесть недель, когда COVID-19 ударил по всему миру, в том числе по маленькому арктическому городку Тромсё.

В номинации "Документальный фильм до 90 минут" специальный диплом жюри получили "Молодые и напуганные" (Норвегия) Петер Ааберг и Сверре Квамме. Герои - они сами. История начиналась трагически, завершилась хэппи-эндом: Сверре хотел покончить с собой, по счастливой случайности помешала полиция. Его лучший друг Петер предложил снять фильм, чтобы отвлечь приятеля от суицидальных мыслей. В результате оба так увлеклись, втянулись, что нашли цель в жизни - будут и дальше снимать кино.

Еще один дипломант - режиссер Филипп Орлянский - снял "Знаменный распев", о том, как сегодня увлеченные люди исполняют древнерусскую церковную музыку, находя в ней отражение русской души.

Дипломы первой степени в номинации "Документальный фильм до 90 минут" получила Ольга Стефанова за "Остров Буромского". Работа над этим замечательным фильмом заняла у нее пять лет. Остров назван в честь Николая Буромского, советского капитан-лейтенанта, погибшего в 1957 году во время очередной экспедиции. Давно известно, что советские и российские полярники много десятилетий осваивают Антарктику. Однако, немногие знают, что за годы трудных и опасных экспедиций погибли около 80 наших соотечественников. Очень часто не удается отправить тела на Большую землю для захоронения. На крошечном острове величиной сто на двести метров лежат останки этих отважных людей, сейчас там 46 могил. Ольга Стефанова попыталась восстановить биографию каждого погибшего, разыскать и посетить родственников, поговорить с ними. Поддержать в достойном состоянии захоронения. На острове скалистый грунт, хоронить в земле нет возможности, поэтому сверху каждое захоронение накрывают металлическим саркофагом. Но от воды, холода и северных ветров все неумолимо разрушается.

Ольга поставила себе задачу - отреставрировать кладбище. Благодаря ее усилиям на остров привезли новые саркофаги из нержавеющей стали. Сделали новые именные таблички. Все это показано в фильме. Есть там и рассказы тех, кому дорога память о них.

Диплом достался также документальному фильму "Архитектура блокады" Максима Якубсона. Герои - архитекторы и альпинисты, пытавшиеся сохранить здания и памятники Ленинграда, замаскировать их во время блокады.

Победа в этой номинации досталась "Агафье" Павла Селина. Героиня - последняя из семьи старообрядцев Лыковых живет в глухой тайге, там и снимался фильм.

В номинации "Телепрограмма" приз выиграла Бирет Равдна Эйра (Норвегия) с фильмом "Голос Агнеты" про юную девушку, которая хочет осознать свою национальную идентичность. Она принадлежит к представителям малых народов Кольского полуострова - саамов.

Диплом в этой номинации получила "История Чукотки". Режиссер Владимир Марин изучал в Анадыре модель мира по версии народов Чукотки, верования и сказания чукчей.

Дипломами первой степени в номинации "Документальный фильм до 60 минут" отмечены "Карантин" Дарьи Монастыревой и Юрия Ерофеева, созданный в продюсерском центре "Северный характер", и снятый на Чукотке фильм "Как приручить медведя" Владимира Марина - невозможно трогательный рассказ о том, как белый медвежонок остался без мамы и выжил благодаря хорошему человеку. Татьяна Марина, героиня фильма, спасает медвежат-сирот от суровых морозов и голода. Так здорово, когда человек не мнит себя хозяином природы, не уничтожает ее как бездумный потребитель, а ощущает себя ее частью и всего живого, ведет себя как добрый, внимательный и заботливый помощник.

Победил в конкурсе "Документальный фильм до 60 минут" часовой фильм Светланы Стасенко "Жили двенадцать разбойников". Героя отыскали в Мурманской области - это иеромонах Геронтий, настоятель Мурманского подворья. Родился он в тюрьме, сам побывал зэком, стал строителем. Построил три монастыря. Его команда - бывшие заключенные и бомжи. Покаявшийся разбойник по христианской традиции получает шанс на спасение, его называют "благоразумным", он первым входит в рай. Иеромонах Геронтий твердо в это верит.