Ford скопировал у Tesla дизайн зарядных станций для электромобилей

Hey look!! A new Supercharger is now open at a Ford dealer in Dover, DE!! pic.twitter.com/FhCazxFZ3y — The Supercharger Updates Guy (@MarcoRPTesla) November 23, 2021

Ford установил в США фирменные станции подзарядки электромобилей - и компанию тут же обвинили в краже дизайна для них у Tesla.

Новые станции представляют собой серебристый "прямоугольник" с большим вертикальным вырезом посередине и логотипом бренда в верхней части. За вычетом того, что шрифт выполнен в синем, а не красном цвете, - зарядные блоки Ford действительно воспроизводят аналоги от Tesla.

"(У Ford) слишком крупная и плохо выполненная копия нашего дизайна", - прокомментировал Хавьер Вердура (Javier Verdura), директор по дизайну продуктов Tesla на личной странице в Twitter.

Как отмечает Electrek, несмотря на внешнее сходство со станциями Tesla, фордовские блоки уступают им по характеристикам - это AC Level 2, которые восполняют запас энергии батареи электромобиля за 4-6 часов, у Tesla же используется Level 3 DC Fast Chargers, которые подзаряжают электромобиль на 50% всего за 20 минут и на 80% за 40 минут. Оставшиеся 20% требуют ещё 35-40 минут соединения.

Новые электрозарядные станции Ford установлены в штате Делавэр на площадке одного из крупных дилеров компании. В Ford Motor ранее заявляли, что не намерены строить широкую сеть собственных ЭЗС - автогигант опирается на независимых поставщиков энергии (как Electrify America и Ionity).

Сейчас Ford производит три массовые модели электромобилей - это кроссовер Mach-E, пикап F-150 Lightning и E-Transit.