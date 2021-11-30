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Рубрика: Общество

Гинцбург: Назальная вакцина защитит и непривитых "Спутником V"

Разработанная российскими учеными назальная вакцина от COVID-19 сможет защитить всех, кто привился любой вакциной от коронавируса, а не только "Спутником V". Об этом РИА Новости рассказал Александр Гинцбург, возглавляющий НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Александр Гинцбург рассказал, как действует вакцина в виде спрея

Ученый добавил, что главное при использовании вакцин - появление соответствующих антител в организме человека. В этом случае можно говорить, что вакцина работает.

Ранее сообщалось, что вариант "Спутника V" в виде спрея поможет создать "стерильный иммунитет" к коронавирусу, если человек ранее получил две дозы обычной вакциной - инъекционной.

В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, которая будет дополнительным барьером на пути SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях. Побочных эффектов у данного препарата не выявили.

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