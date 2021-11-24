Назальную вакцину от COVID-19 испытают на привитых "Спутником V"

В ходе исследований назальной вакцины против коронавируса специалисты планируют привить пациентов, ранее вакцинированных "Спутником V". Об этом РИА Новости рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Есть разные варианты дизайна исследования. В рамках исследования планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован "Спутником V", и тех, кто не имеет антител", - уточнил ученый.

В среду президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что привился назальной вакциной от коронавируса в рамках ревакцинации. По его словам, никаких побочных эффектов процедура не вызвала.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что интраназальный вариант "Спутника V" в сочетании с обычной вакциной позволит создать "стерильный иммунитет" к коронавирусу. Это значит, что вакцинированный человек не будет являться переносчиком данного возбудителя.