Гинцбург: Привитые назальной вакциной не будут переносить коронавирус

Интраназальный вариант "Спутника V" в сочетании с обычной вакциной позволит создать "стерильный иммунитет" к коронавирусу. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Это значит, что вакцинированный человек не будет являться переносчиком данного возбудителя", - объяснил он.

"Когда мы будем использовать дополнительно еще назальную вакцину, мы будем создавать еще один барьер, который встанет на пути проникновения COVID-19 в наш организм на уровне входных ворот", - подчеркнул специалист.

Ранее Гинцбург сообщил, что у назальной вакцины от коронавируса не зафиксировано побочных эффектов. Прививаться ей нужно будет не чаще одного раза в полгода, возможно, и реже.