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"Игра в кальмара" и "Псы резервации" получили награды Gotham Awards

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    30.11.2021, 12:20
Текст:   Анастасия Николаева

В Нью-Йорке прошла 31-я ежегодная церемония вручения наград Gotham Awards, которую считают одной из важнейших остановок в начавшемся марафоне сезона наград. Особенно премия важна для проектов с бюджетом менее 35 млн долларов, готовых побороться за Оскар.

Как пишет Variety, "Игра в кальмара" (недавно продленная на второй сезон) стала лучшим сериалом с длительностью эпизодов более 40 минут. В категории "менее 40 минут" премию взяли "Псы резервации".

Обласкан на премии проект "Пропавшая дочь". Он стал лучшим фильмом, Оливия Колман получила приз за лучшую главную роль, а Мэгги Джилленхол забрала сразу два приза - главный прорыв среди режиссеров и лучший сценарий.

Лучшим документальным фильмом стал "Побег" (Йонас Поэр Расмуссен), лучшим международным фильмом - "Сядь за руль моей машины" (Рюсукэ Хамагути), а прорыв года среди актеров отдан Эмилии Джонс ("CODA: Ребенок глухих родителей").

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