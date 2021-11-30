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30.11.2021 07:37
Рубрика: Культура

Объявлена дата проката российского фильма "Нуучча"

Текст: Сусанна Альперина
Фильм Владимира Мункуева "Нуучча", одну из главных ролей в котором исполнил российский актер Сергей Гилев, получил дату проката. Правда, придется подождать, потому что компания Capella Film выпустит его в кинотеатрах только 7 апреля 2022 года.

У картины - премия за режиссуру 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Гран-При программы "К Востоку от Запада" кинофестиваля в Карловых Варах.

Фото: kinopoisk.ru
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Фильм был показан в рамках программы "Свежие веяния" недавно завершившегося 25-го ежегодного кинофестиваля в Таллине. Ранее картина становилась победителем программы Works in Progress Awards в категории Post Production Awards в Таллине.

Время действия в картине - конец XIX века. Место - Якутская область. Бедные люди - Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребенка, пытаются выживать в таежных условиях. Но впереди суровая зима, которая обещает быть голодной. Хабджий обращается за помощью к местному князю. А тот "в ответ" навязывает им на поселение русского каторжника Костю. Семья его выхаживает, залечивает многочисленные раны. Однако, оправившись и придя в себя, Костя решает стать новым хозяином дома. Фильм - притча, которая вызывает много ассоциаций с историей и современностью, и в этом - одна из самых сильных его сторон. В нем также снимались Павел Колесов, Ирина Михайлова, Иннокентий Луковцев, Данил Осипов, Зоя Багынанова, Николай Протасов и другие.

Автор сценария - Владимир Мункуев. Продюсеры: Борис Хлебников ("Пингвины моей мамы", "Обычная женщина"), Александр Плотников ("Капитан Волконогов бежал", "Пингвины моей мамы"), Евгений Никишов ("Аванпост", "Перевал Дятлова"), Валерий Федорович ("Фея", "Колл-центр"), Альберт Рябышев ("Вы все меня бесите"), Андрей Ушацкий ("Презумпция невиновности").

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