Раскрыто, что покажут в сцене после титров нового "Человека-паука"

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После предпремьерных показов фильма "Человек-паук: Нет пути домой" на интернет обрушилась лавина спойлеров, среди которых есть информация и о том, что покажут в одной из сцен после титров.

По данным издания CBR, эпизод станет продолжением истории Эдди Брока, которую показали в финале сиквела "Венома". Персонаж Тома Харди вместе с инопланетным симбиотом только начнут изучать мир MCU, который понравится им наличием супергероев, как их снова перенесет в собственную отдельную вселенную Sony. При этом небольшой фрагмент Венома все же останется MCU и, судя по всему, направится на поиски Питера Паркера.

Удостовериться, насколько слитая инсайдерами информация окажется верной можно будет уже 15 декабря, когда лента "Человек-паук: Нет пути домой" стартует в прокате.