Смольный не запланировал новых ограничений в новогодние праздники

В Смольном рассчитывают обойтись в новогодние праздники без дополнительных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Напомним, ранее в городе было почти на месяц перенесено введение QR-кодов и анонсировано введение дополнительных ограничений с 27 декабря по 9 января. Такие меры в Петербурге уже вводились в прошлом году, например, все новогодние каникулы не работали театры и музеи.

Пиотровский разъяснил, что органы исполнительной власти поручили указание подготовить варианты ограничительных мер и сейчас рассматривается несколько самых разных вариантов развития эпидемиологической ситуации в городе, в том числе и из-за нового штамма коронавируса.

Уже известно, что транспорт в новогоднюю ночь работать не будет, а все крупные праздничные мероприятия пройдут онлайн. Но сама эпидемиологическая обстановка внушает городским властям определенный оптимизм, в частности, растут темпы вакцинации, прививки сделали уже 54 процента совершеннолетних горожан. Снижается число госпитализаций, например, по данным комитета по здравоохранению, с 1 декабря будет закрыт седьмой павильон госпиталя "Ленэкспо", таким образом, пациенты останутся только в пятом корпусе, сейчас лечение там проходит 120 человек. Возвращаются к плановому приему пациентов и другие лечебные учреждения.

Если такая динамика сохранится, то, как выразил надежду Пиотровский, есть вероятность, что никаких дополнительных запретительных мер вводить не придется.