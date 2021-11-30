Погибшего в Петербурге офицера Росгвардии наградили Орденом Мужества

В Петербурге Орденом Мужества посмертно награжден офицер Росгвардии Евгений Захаров, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Его насмерть сбил подозреваемый во время спецоперации.

Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным. Евгений Захаров, напомним, служил в спецподразделении "Гранит". 9 ноября бойцы Росгвардии в качестве силовой поддержки участвовали при задержании группы лиц, подозреваемых в телефонном мошенничестве.

Один из подозреваемых, будучи за рулем грузовика, сбил Евгения Захарова, пытавшегося его задержать. Боец погиб на месте. Подозреваемый арестован. Ему вменяют теперь не только участие в серии телефонных мошенничеств, но и причинение смерти сотруднику правоохранительных органов.

Евгений Захаров был в горячих точках, имеет звание ветерана боевых действий, награждался медалью Суворова и медалями "За отличие в охране общественного порядка". У погибшего бойца остались жена и трое детей.