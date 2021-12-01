Лавров: Минску не надо принимать дополнительных законов для признания Крыма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции 1 декабря, что Беларуси не требуется принимать дополнительных законов для признания Крыма российским.

По словам министра, "никаких законов принимать не надо. У Беларуси не просто дипломатические отношения с РФ, а союзнические отношения... Если кому-то там это было не до конца понятно, то президент Лукашенко ясно сказал, что Крым - часть России де-факто и де-юре. Де-факто - был всегда, а де-юре - стал после референдума в 2014 году".

Также Лавров подчеркнул, что "даже и для стран, у которых нет такого формата отношений с РФ, не требуется никаких специальных законодательных актов принимать. Если эта страна взаимодействует с нами, она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию, на которую распространяются полномочия того правительства, руководства, которое в России существует".

Днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет побывать в Крыму вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.