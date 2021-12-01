На берегу моря под Анапой начался снос "судейского самостроя"

Появившееся на днях в соцсетях видео с демонтажем строений, незаконно возведенных на заповедных анапских землях государственного заказника "Большой Утриш", сразу вызвало бурную волну обсуждений, что вполне объяснимо: несколько лет буквально весь край с возмущением наблюдал за функционированием под вывеской Porto Nero ("Черный порт") шикарного ресторана и одноименного гостиничного комплекса, построенного на месте вырубленных занесенных в Красную книгу деревьев.

И хотя в стремлении привлечь гурманов хозяева не скупились на рекламу, в историю это заведение войдет как "судейский самострой на Утрише". "РГ" впервые написала о нем почти восемь лет назад.

"Столик не обслуживается"

Под таким заголовком вышла наша первая статья ("РГ" от 09.04.2014). Поводом послужили пикеты, организованные на Утрише экологами. Это место славится на всю страну. Рядом с поселком расположен природный заказник с тысячелетними можжевельниками и уникальными фисташками. Понятно, люди возмутились, когда на территории, прилегающей к муниципальному пляжу, сначала вырубили деревья, а потом прямо на гальке, в 30 метрах от уреза воды, вырыли котлован. Стройка продвигалась ударными темпами, и вскоре начали подниматься стены будущего ресторана.

Хозяева хотели открыть развлекательно-питейное заведение к началу курортного сезона, но иск о сносе самовольно возводимого строения помешал этим планам. Его подал Анапский межрайонный прокурор, а в числе ответчиков оказались родственники тогдашнего председателя Анапского районного суда Владимира Стародубцева. По данным надзорного ведомства, земельный участок, на котором шла стройка, был незаконно изъят из муниципальной собственности. Произошло это еще в 2010 году, когда глава райсуда принял к производству и лично рассмотрел иск о признании права собственности на расположенные в прибрежной территории земельные участки.

Сначала они отошли к рыбколхозу, а потом - сыну и супруге председателя суда. "Причиненный действиями В. П. Стародубцева ущерб, связанный с изъятием из муниципальной собственности данных участков, исчисляется не только десятками миллионов рублей, но и нанесением вреда экосистеме Большого Утриша", - говорится в подготовленной по материалам прокурорской проверки справке.

Узнав, кому принадлежит земля, люди были шокированы. Они вышли на пляж с плакатами и разошлись лишь после того, как судебные приставы установили вокруг стройплощадки ограждение из пластиковой ленты и закрепили табличку. На ней - текст исполнительного листа о запрете строительства на основании постановления о наложении обеспечительных мер, принятых в рамках гражданского дела по иску Анапского межрайонного прокурора. В архиве общественной организации "Экологическая вахта на Северном Кавказе" сохранились фотографии с места событий и десятки обращений, направленных общественными экологами в различные правоохранительные и властные инстанции.

Кстати, после разразившегося скандала мы встретились с Владимиром Стародубцевым. В разговоре с корреспондентом "РГ" на вопрос, действительно ли он вынес решение о переводе из муниципальной в частную собственность спорных участков в прибрежной зоне поселка Большой Утриш, Стародубцев ответил утвердительно. Да и трудно было отрицать факт дальнейшего оформления земли на членов собственной семьи.

Мантия с прорехами

Казалось, вмешательство правоохранителей поставит точку в скандале. И действительно, стройка на какое-то время встала, а земля перешла во владение двоюродного брата судьи - Геннадия Еременко. Но дело, увы, закончилась не в пользу муниципалитета и надзорного ведомства. В свое время мы подробно рассказывали, как коллеги помогали Владимиру Стародубцеву сохранить контроль над участком на Утрише и отбиться от прокурорского иска о сносе самостроя на морском берегу ("Свой среди своих", "РГ" от 31.10.2014). В общем, как только страсти поутихли, работы на морском берегу возобновились, развлекательно-питейное заведение было благополучно достроено и в течение нескольких сезонов принимало посетителей, привлекая рекламой "роскошных двухуровневых веранд с уникальным видом на море".

Ресторанчик на Утрише под вывеской Porto Nero продолжал обслуживать гурманов даже после того, как Владимир Стародубцев и два члена его семьи стали фигурантами уголовного дела, напрямую связанного с "золотыми сотками" на морском берегу. Рядом с отчужденными у администрации землями на Большом Утрише купил участок некий бизнесмен, который хотел получить право на застройку, но не мог сделать это законным путем. Этот человек в декабре 2018 года обратился к младшему Стародубцеву с просьбой помочь "решить вопрос". Старший Стародубцев пообещал содействие и обозначил цену. Дальнейшие события развивались под контролем силовиков. 10 февраля в рамках следственного эксперимента бизнесмен передал Стародубцеву часть суммы - 30 миллионов рублей, из которых 100 тысяч были настоящими, а остальные - в купюрах "банка приколов". Судья не заметил подмены и спрятал взятку в дымоход. Через пять минут в дом судьи нагрянули "гости" из ФСБ, которые быстро нашли и тайник, и деньги.

Развлекательно-питейное заведение приманивало посетителей рекламой роскошных двухуровневых веранд с уникальным видом на море"

Сына и брата судьи арестовали, но дело против самого "спецсубъекта" Стародубцева, лишенного полномочий, возбудили только в октябре 2019 года. Оно завершилось приговором, вынесенным минувшей весной в суде Ростова-на-Дону. Скамью подсудимых с бывшим представителем кубанской Фемиды разделили его сын Александр и двоюродный брат Геннадий. За покушение на крупное мошенничество они получили в сумме 18 лет колонии на троих с крупными штрафами ("Фемида ля комедия", "РГ" от 19.04.2021).

Когда афера лопнула

Как выяснилось в суде, Владимир Стародубцев в 2010 году своим решением вывел из муниципальной собственности несколько гектаров земли в прибрежной зоне заказника "Большой Утриш". Часть "золотых соток" он взял себе, а остальные отошли другим людям. Судя по всему, эту территорию в свое время хотели сделать зоной элитных дач для высокопоставленных краевых чиновников. Общественным экологам (и наверняка не только им) хорошо известны имена хозяев этих участков. Примечательно, что процесс возвращения территории в муниципальную собственность начался после того, как окончательно лопнула афера с "судейским самостроем". По словам Анапского межрайонного прокурора Александра Фоменко, после отмены решений, узаконивших этот самострой, прокуратура вернулась к иску о сносе, в удовлетворении которого в свое время было отказано.

- В три ведомства - Росимущество, ОБЭП и администрацию Ана- пы - направлены информационные письма. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся вернуть муниципалитету незаконно изъятый земельный участок, - сказал еще два года назад прокурор корреспонденту "РГ".

И вот стало известно об изъятии участков на Утрише из незаконного владения. Информация об этом - в официальном ответе, полученном на днях "РГ" из мэрии города-курорта. "На основании представления Анапской межрайонной прокуратуры, а также принимая во внимание определение Верховного Суда РФ (05.09.2018) и апелляционного определения Краснодарского краевого суда (12.02.2019) администрация Анапы предъявила иски к физическим и юридическим лицам об истребовании земельных участков (Змеиное озеро, Большой Утриш) и о признании у них отсутствующим права собственности. Решением Анапского районного суда удовлетворены исковые требования на 25 земельных участков, расположенных в районе Змеиного озера рядом с Большим Утришом. Апелляционные жалобы от ответчиков в адрес администрации не поступали. Администрацией предъявлено в Арбитражный суд КК исковое заявление обязать предпринимателя освободить два земельных участка путем демонтажа ресторана Portо Nero и истребовать земельные участки из чужого незаконного владения. Очередное судебное заседание состоится в декабре".

Ну что ж, процесс, как говорится, пошел. Оставшиеся на свободе представители семьи судьи, судя по всему, решили добровольно приступить к сносу ресторана, не дожидаясь результатов рассмотрения иска в Арбитражном суде. Благо пример с самовольной застройкой заповедного берега не стал заразительным для хозяев соседних участков: они продолжают пустовать, поэтому могут вернуться в собственность муниципалитета.

Остановка по требованию?

На выложенных в соцсетях кадрах - начало работ по сносу "судейского самостроя". Видно, как демонтируется облицовка, половые настилы и лестницы.

Однако, по словам местных жителей, в последние дни работы приостановились. С чем это связано, никто не знает. В мэрии Анапы сообщили, что снос строений велся не по их инициативе. В минувшее воскресенье по просьбе "РГ" в окрестностях Porto Nero побывал местный житель - экологический активист Станислав Ермолаев. На присланных им снимках следов явных разрушений не видно.

Остается надеяться, что это лишь временное затишье и за ним не последует новых скандалов...