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01.12.2021 13:41
Рубрика: Происшествия

На Кубани отправили в колонию виновника ДТП с шестью погибшими

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Краснодарском краевом суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу в отношении 20-летнего молодого человека, который стал виновником страшного ДТП с шестью погибшими в ноябре 2020 года. Выселковский районный суд в августе 2021 года уже признал парня виновным и приговорил к шести годам лишения свободы. Теперь же приговор вступил в законную силу, и виновник ДТП отправится отбывать наказание, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

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- В своей апелляционной жалобе осужденный просил приговор в связи с чрезмерной суровостью отменить и направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение. Однако судебная коллегия, согласившись с заключением представителя прокуратуры Краснодарского края, приговор оставила без изменения, жалобу - без удовлетворения, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц". Отбывать наказание молодой человек будет в колонии-поселении. Также он два с половиной года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как ранее сообщала "РГ", 27 ноября на пятом километре автодороги Выселки - Кирпильская шесть человек погибли в результате ДТП с участием "Газели" и "КамАЗа". Было возбуждено уголовное дело. Позже выяснилось, что у виновника аварии не было прав категории D для перевозки более восьми пассажиров, а сам автомобиль вообще не был для этого предназначен - вместо автокресел в нем были установлены деревянные лавки.

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