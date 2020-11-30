На Кубани после ДТП арестован водитель "Газели" с лавками вместо кресел

В понедельник Выселковский районный суд заключил под стражу на срок два месяца 19-летнего водителя "Газели" - участника жесткого ДТП, в котором погибли шесть человек, а еще восемь пассажиров были доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Таким образом райсуд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). При этом представитель следствия просил принять во внимание как тяжесть, так и громкий общественный резонанс совершенного преступления. По его мнению, имеются основания полагать, что фигурант может скрыться от органов предварительного следствия и иным образом воспрепятствовать проведению процессуальных действий по уголовному делу.

По информации суда, защита возражала против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд исследовал представленные сторонами материалы и, согласившись с доводами следствия, принял решение о заключении молодого человека под стражу на срок два месяца до 27 января 2021 года включительно.

Напомним, незадолго до этого полицейские задержали водителя "Газели", который попал в ДТП с КамАЗом в Выселковском районе Кубани утром 27 ноября. Тогда погибли шесть пассажиров микроавтобуса восемь пострадали. При этом микроавтобус не был предназначен для перевозки пассажиров - в машине вместо мест для сидения стояли деревянные лавки.

Кроме того, СК по Кубани возбудило уголовное дело против владельца "Газели" - 45-летней местной жительницы. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.