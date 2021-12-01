Toyota: людям нужен дешевый электрокар, а не мощный и дальноходный

Как известно, компания Toyota придерживается уникального взгляда на электрификацию модельного ряда. И президент компании, и инженеры не раз заявляли о том, что категоричность и все искусственные ограничительные меры ни к чему хорошему не приведут. Однако противостоять всеобщему тренду Toyota не в силах, но её путь, как путь самурая, - особенный.

Купер Эриксен, вице-президент Toyota Motor по планированию продуктов и стратегии в Северной Америке, в беседе с Green Car Report рассказал о том, какой путь развития электрокаров в компании считают правильным. Toyota ставит во главу угла доступность транспортного средства, а не его дальнобойность, потому что только при обеспечении приемлемой для большинства цены возможно достичь уровня продаж электрокаров, при котором можно говорить о влиянии их на экологию.

"Суть в том, что дальноходность электрокара с течением времени мы будем рассматривать так, как сейчас идёт разговор о мощности машины: большинство клиентов хотят 400-сильный спорткар, но покупают 120-сильный автомобиль, потому что он им по карману, а мощную машину могут позволить себе лишь обеспеченные люди - объясняет Эриксен. - Сейчас тяговые аккумуляторы стоят очень дорого, и чем больше батарея, тем дороже электрокар. На мой взгляд, необходимо сфокусироваться на том, чтобы ассортимент соответствовал цене, которую может заплатить покупатель за автомобиль".

Эриксен выразил мнение, что со временем беспокойство людей по поводу дальности хода на одной зарядке будет становиться меньше: многие поймут, что им не нужна автономность 300-400 миль, тем более, если речь идёт о второй или третьей машине в семье.

В настоящее время у Toyota есть одна электрическая модель - кроссовер bZ4X, разработанный совместно с Subaru. Дальность хода - 250 миль (примерно 402 км), что, по словам Эриксена, является оптимумом. При этом топ-менеджер не исключает, что есть категория клиентов, которым будет необходим больший диапазон, но это - юрисдикция премиальных брендов, таких как Lexus.

Ранее "РГ" рассказывала, что Toyota провела опрос, результаты которого удивляют: большинство респондентов уверены, что у электрокаров есть двигатель внутреннего сгорания.