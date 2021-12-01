Водителей в Москве предупредили о 10-балльных пробках

Департамент транспорта столицы рекомендует водителям отказаться от поездок на личном транспорте - в городе идет снег, а на дорогах скользко.

"По возможности мы просим пользоваться городским транспортом сегодня - так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город", - рассказали в Дептрансе.

Там также отметили, что вечером автомобильные пробки достигнут 9-10 баллов.

Устойчивый снежный покров, который вероятно пролежит до весны, сформировался в столичном регионе к среде. В Москве высота сугробов достигает 7-9 см, в Подмосковье - 11-16 см.

В столице ветер повалил более 150 деревьев, которые повредили 87 автомобилей. В Подмосковье повалено около 80 деревьев, повреждены 13 автомобилей и линии электропередачи.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют во время управления машиной значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобили лучше вдали от деревьев.