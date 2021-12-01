ВОЗ: Полный запрет на международные поездки не остановит "омикрон"

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по путешествиям в условиях распространения нового штамма SARS-CoV-2 "омикрон". Тем, кто не сделал прививку, людям с хроническими заболеваниями, а также лицам в возрасте старше 60 лет лучше отказаться от поездки в страны, где высок риск заразиться новой разновидностью коронавируса.

Путешественникам необходимо проявлять бдительность, не игнорировать характерные для вирусных заболеваний симптомы и соблюдать защитные меры вне зависимости от того, привит турист или нет.

В то же время ВОЗ не поддерживает полного запрета на международные поездки. Подобный шаг не остановит распространение инфекции, пишет РИА Новости.

Напомним, 9 ноября медики ЮАР сообщили о выявлении нового варианта коронавируса - B.1.1.529, который был назван "омикрон". Новый штамм довольно быстро распространился по планете - его обнаружили в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии и других странах.