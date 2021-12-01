Постановление губернатора Забайкальского края от 1 декабря 2021 года № 98 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края.

А.М.Осипов





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 1 декабря 2021 года № 98

Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от И июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95):

1) преамбулу после слов "от 18 ноября 2021 года № 7161" дополнить словами ", от 24 ноября 2021 года № 7210";

2) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) в абзаце первом пункта 5 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

б) в пункте 7:

в абзаце первом подпункта 1 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

подпункт 2 признать утратившим силу;

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Деловые мероприятия проводить в дистанционном режиме или при условии наличия у участников данных мероприятий сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.";

г) в пункте 10 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

д) в подпункте 6 пункта 13 слова ", в том числе в нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года" исключить.

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 1 октября 2021 года № 78, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95):

1) преамбулу после слов "от 11 ноября 2021 года № 7077" дополнить словами ", от 24 ноября 2021 года № 7210";

2) в пункте 21 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

3) пункт 31 признать утратившим силу.

3. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95):

1) преамбулу после слов "от 18 ноября 2021 года № 7161" дополнить словами ", от 24 ноября 2021 года № 7210";

2) в пункте 1:

а) в подпункте 2:

в абзаце втором слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

в абзаце третьем слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

б) в подпункте 3 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

в) в подпункте 4 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

г) в абзаце втором подпункта 8 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

д) в подпункте 11 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

е) в подпункте 12 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

ж) в подпункте 14 слова "концертных организаций - с 9 июля 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно, цирков - с 2 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года" заменить словами "концертных организаций, культурно-досуговых организаций - с 9 июля 2021 года по 15 декабря 2021 года включительно, цирков - с 2 октября 2021 года по 15 декабря 2021 года";

з) в подпункте 17:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные образовательные программы, в период с 2 декабря 2021 года осуществлять реализацию образовательных программ при условии заполняемости помещений в количестве до 50 % от единой пропускной способности или с применением дистанционных образовательных технологий. В случае реализации дополнительных образовательных программ без использования дистанционных образовательных технологий осуществлять при условии:";

дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"1) наличия у сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии;

2) допуска родителей или иных законных представителей в случае сопровождения ими детей в помещения и здания образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей при наличии у них сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии.";

в абзаце четвертом слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

в абзаце пятом слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"2) допуска родителей или иных законных представителей, в том числе при приеме и встрече детей, в помещения и здания образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей при наличии у них сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии.";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"2) допуска родителей или иных законных представителей, в том числе при приеме и встрече детей, в помещения и здания образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей при наличии у них сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии.";

и) в подпункте 18 слова "1 декабря 2021 года" заменить словами "15 декабря 2021 года";

3) в пункте 11 слова "не более 300 человек" заменить словами "не более 500 человек";

4) в пункте 13 после слов "общественного питания," дополнить словами "детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров,".







