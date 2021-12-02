Коби Смолдерс вернется к роли Марии Хилл в "Секретном вторжении"

Актриса Коби Смолдерс ("Как я встретил вашу маму", "Стамптаун") присоединилась к актерскому составу мини-сериала "Секретное вторжение" (Secret Invasion) от Disney+. Премьера ожидается в 2022 году.

По данным Deadline, Коби Смолдерс вернется к роли Марии Хилл, бывшего директора организации Щ.И.Т. по прозвищу "Командир".

Режиссеры - Томас Безуча ("Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков"), Али Селим ("Мыслить как преступник"), сценарист - Кайл Брэдстрит ("Борджиа"). В ролях - Сэмюэл Л. Джексон, Эмилия Кларк, Бен Мендельсон, Кристофер МакДональд и Оливия Колман ("Пропавшая дочь").

В комиксах "Секретное вторжение", лежащих в основе сценария, повествуется об умеющей изменять внешность инопланетной расе скруллов, которые проникают в важные организации и стремятся захватить власть на планете.