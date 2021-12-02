Лечиться в России едет все больше иностранцев

Медицинский и оздоровительный туризм - актуальный мировой тренд, динамично развивающийся и в нашей стране.

Реализация профильного федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг", входящего в Нацпроект "Здравоохранение", способствует притоку дополнительного финансирования в отрасль, продвижению российских клиник и созданию положительного имиджа российской медицины за рубежом.

Федеральный проект стартовал с 2019 года. Цель проекта - увеличение объема экспорта медицинских услуг до миллиарда долларов к 2024 году. Несмотря на то что 2020 год стал непростым испытанием для отрасли, на территорию России для лечения въехало 3,9 миллиона иностранных граждан более чем из 200 стран.

Как уточнил заместитель директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России Андрей Гайдеров, из них 79 процентов - граждане стран Азии, и 17 процентов - граждане стран Европы.

"Пандемия если не поставила крест, то существенно ограничила многие возможности трансграничного перемещения. Если в 2019 году рынок экспорта медуслуг развивался поступательно и оценивался в 44,8 миллиарда долларов, а совокупный среднегодовой темп роста рынка оценивался в 21,1 процента, то в первой половине 2020 года поездки международных туристов в целом сократились на 65 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года. В июне 2020 года число поездок сократилось на все 93 процента", - констатировал он.

Реализация федерального проекта способствует притоку дополнительных средств в отрасль

Тем не менее по результатам 2020 года, даже с учетом ограничений, вызванных пандемией, объем экспорта медицинских услуг в денежном эквиваленте составил 179 миллионов долларов. В этих условиях увеличился средний чек по медицинским организациям. По результатам 2020 года средний чек оказанных иностранцам медицинских услуг составил 270,28 доллара - в сравнении с 2019 годом он вырос на 43 процента. При этом 85 процентов приехавших на лечение обслужили медицинские учреждения субъектов РФ. Здесь, по данным минздрава, лидируют Москва и Московская область, Северо-Западный и Уральский федеральные округа. Это отражает и транспортные возможности регионов. Чаще всего медицинской помощью пользовались жители Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана.

А основной профиль, по которому в России оказывается медицинская помощь иностранцам, - акушерство и гинекология, в том числе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Их доля составляет 22,06 процента в объеме оказанных медуслуг в этом сегменте. "Это "клондайк", который надо разрабатывать и дальше", - отметил перспективность данного направления Андрей Гайдеров. На втором месте по количеству предоставленных услуг оказалась онкология (5,7 процента), на третьем - программы обследования здоровья, так называемый сhek-up (5,6 процента).

Больше всего востребована медпомощь по профилю акушерство и гинекология, в том числе ЭКО

В последнем случае есть вклад и трудовых мигрантов, которые проходят обязательные обследования, но эта история принимает и самостоятельные обороты. У людей появляется все больше желания контролировать состояние своего здоровья, - подчеркнул представитель минздрава. - В свою очередь, мы стараемся поддержать те клиники, которые внедряют передовые стандарты системы менеджмента качества. С Минэкономразвития России разработаны и утверждены правила предоставления субсидий на компенсацию медицинским организациям части затрат, связанных с подтверждением соответствия требованиям системы добровольной сертификации "Качество и безопасность медицинской деятельности" и на те затраты, которые медицинские организации понесут при сертификации медицинской деятельности в международных системах".

Значимым фактором восстановления потока иностранных пациентов станет отложенный из-за пандемии спрос на услуги российских клиник

Экспорт медицинских услуг, как специфическая отрасль, оказался наиболее чувствительным к введенным ограничительным мерам. Но даже в период пандемии развитие экспорта медицинских услуг остается возможным при соответствующем совершенствовании нормативно-правовой базы и скоординированном межведомственном взаимодействии для преодоления барьеров и визовой поддержки потенциальных пациентов. В том числе при участии министерства внутренних дел, уверен заведующий отделом экспорта медицинских услуг Национального медицинского исследовательского центра Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" им. акад. Федорова Дмитрий Буряков. По его мнению, одним из значимых факторов восстановления потока иностранных пациентов при постепенном снятии антиковидных ограничений станет отложенный спрос на услуги российских клиник.

Еще одним перспективным направлением может стать оздоровительный туризм. Как считает президент Урало-Сибирской Ассоциации оздоровления и гостеприимства Ольга Гаврилова, говоря об экспорте медицинских услуг, не стоит забывать о курортах. "Мы способны стать значимой точкой роста для привлечения зарубежных туристов. Однако у курортной отрасли России есть свои проблемы - количество курортов сокращается, в том числе как следствие пандемии. Март 2020 года для санаторно-курортной отрасли стал ударом. Однако угрозы превратились в возможности. Перспективы развития оздоровительного туризма на Урале связаны с развитием экспорта оздоровительных услуг, для чего необходимо создавать интересные продукты и предложения", - считает она.

Гости из-за рубежа приезжают к нам не только посмотреть русский балет, но и воспользоваться услугами российских врачей

Развитие экспорта медицинских услуг позволяет лечебно-профилактическим учреждениям увеличить объем внебюджетных средств, который используется для развития собственной деятельности, что влияет и на повышение качества медицинских услуг гражданам России в регионах. Например, в Краснодарском крае в 2020 году медицинским туристам оказано около 5 тысяч медицинских услуг на общую сумму более 49 миллионов рублей. "Однако медицинский туризм - пока еще развивающееся направление, так как это не только хорошие специалисты и оборудование, но и сложная система взаимосвязи медицины, сервиса, инфраструктуры и логистики", - отмечают в краевом минздраве. Дальнейшее расширение медицинского экспорта потребует развития инфраструктуры и телемедицинских услуг. За последнее десятилетие большая часть развитых и развивающихся стран активно используют телемедицинские консультации для повышения доступности медицинских услуг. Например, в США количество телемедицинских консультаций увеличивается ежегодно на 50 процентов. Такую работу с участием Минцифры России в нашей стране еще предстоит провести. Для этого необходима гармонизация нормативных правовых актов РФ, чтобы обеспечить дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами или их законными представителями, их идентификацию и аутентификацию в соответствующей системе.

В период цифровой трансформации здравоохранения границы стран перестают быть барьерами для получения высокотехнологичной медицинской помощи. "То обстоятельство, что гости из-за рубежа приезжают к нам не только посмотреть русский балет, но и воспользоваться услугами российских врачей, очень важно. Это значимая часть общественной, гражданской дипломатии. Мы все готовы предпринять максимальные усилия для расширения этой возможности международного сотрудничества. Тем более что выгода от такого сотрудничества, как материальная, так и нематериальная, очевидна", - резюмирует секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Сегодня на мировом рынке медицинского туризма конкурируют крупнейшие медицинские кластеры планеты, и у России есть все возможности войти в число глобальных лидеров и в этой сфере.