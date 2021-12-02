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Сервис Disney+ выложил трейлер премьер декабря

Новости
    02.12.2021, 16:54
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Disney Plus появился ролик с кадрами новинок декабря и графиком премьер.

"Переосмысленный" "Один дома 4" (Home Alone: The Holiday Heist) появится 17 декабря, продолжение "Соколиного глаза" - 8, 15, 22 декабря.

Из сериалов самое ожидаемое на канале: "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett) - 29 декабря, "Добро пожаловать на Землю" (Welcome to Earth) Даррена Аронофски с Уиллом Смитом - 8 декабря.

Из мультфильмов самые яркие премьеры: "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" (Ice Age: Continental Drift) - 3 декабря, как и у "Дневника слабака" (Diary of a Wimpy Kid), "Неисправимый Рон" (Ron Gone Wrong) - 15 декабря.

Кроме того, немало новых и старых подростковых сериалов, мультсериалов для маленьких детей, познавательных программ - под видео приведен довольно длинный список.

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