ФАС возбудила дело против "ММК" из-за отказа раскрыть отчетность

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело об административном правонарушении в отношении ПАО "ММК" (металлургическая компания, головной офис расположен в Магнитогорске Челябинской области) из-за отказа предоставить сведения об основных показателях хозяйственной деятельности по производству и реализации иных видов плоского проката (в том числе, холоднокатаного, оцинкованного, проката с полимерными покрытиями).

"Информация была запрошена в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката для подтверждения доводов "ММК" о заменяемости горячекатаного проката холоднокатаным", - уточнили в антимонопольном ведомстве. Однако компания отказалась предоставить запрашиваемые сведения.

Еще в апреле ФАС возбудила дело о ценообразовании на рынке плоского проката. В качестве ответчиков выступает "большая тройка" российской металлургии - "Северсталь", ММК и НЛМК. По мнению ФАС, компании поддерживали монопольно высокие цены.

В случае, если факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердится, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода.

Все три компании категорически отрицают завышение цен. Главный аргумент - рыночная конъюнктура, которая якобы и привела к резкому росту цен на прокат.

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.

В ходе разбирательств одна из компаний-ответчиков - "Северсталь" - в августе снизила базовые цены на горячекатаный плоский прокат на 8%.