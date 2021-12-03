ГИБДД Москвы предупредила о рейде по выявлению нетрезвых водителей

Столичная Госавтоинспекция предупредила, что в ночь с 4 на 5 декабря в столице пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей.

Только за первые два дня декабря выявлено 66 случаев управления автомобилями в состоянии опьянения. Еще 60 водителей отказались от медицинского освидетельствования.

За этот же период задержано 9 нетрезвых водителей, управляющих транспортными средствами будучи лишенными права управления за аналогичное правонарушение. Им грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264.1 УК.

Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Также стоит напомнить, что даже во время рейдов и массовых проверок водителей на трезвость порядок освидетельствования никто не отменяет. Если у инспектора возникли подозрения в трезвости водителя, то сначала он отстраняет водителя от управления, о чем составляет протокол в присутствии двух понятых или под видеозапись.

В документе должны быть прописаны основания для отстранения. То есть признаки опьянения: несвязность речи, покраснение кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке, выраженное дрожание пальцев рук, запах алкоголя изо рта.

Только после этого проводится освидетельствование на алкогольное опьянение. То есть предложение дыхнуть в алкотестер. Водитель может не дуть в прибор, но это вовсе не означает отказа от медосвидетельствования. На медосвидетельствование направляют либо в случае отказа дуть в прибор, либо в случае, если показания алкотестера не удовлетворили инспектора. Например, прибор показывает, что выдох чист, а водитель ведет себя неадекватно.

А вот если водитель откажется ехать к наркологу, ему оформят отказ от медосвидетельствования, за который предусмотрено тоже наказание, что и за управление в нетрезвом виде.

Еще раз повторим, что просто так попросить водителя дунуть в алкотестер инспектор не имеет права. Это будет нарушением порядка освидетельствования. Также у него нет права заставлять дуть в прибор дважды. Если с первой попытки выдох чист, то он должен либо отпустить водителя, либо направить на медосвидетельствование, соответствующим образом это обосновав. Предложение подуть еще раз - также нарушение процедуры. В случае любого нарушения процедуры освидетельствование суды освобождают от ответственности.