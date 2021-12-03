На Кубани погиб сын женщины, тело которой не приняли в морге

На Кубани во дворе своего дома обнаружили мертвым 41-летнего мужчину. По данным источника "РГ" в правоохранительных органах, он является сыном той самой женщины, тело которой привезли к администрации районного города Тимашевска.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщили, что ведомство проводит проверку по факту гибели мужчины.

- Тело мужчины было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти во дворе его дома, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Является ли погибший мужчина действительно сыном той женщины, тело которой привезли к зданию мэрии Тимашевска, в СКР не подтвердили, но и не опровергли. Известно, что скончавшегося мужчину обнаружили на хуторе Журавлевки в Калининском районе.

Напомним, как уже писала "РГ", в начале ноября к зданию администрации Тимашевского района привезли тело скончавшейся 64-летней женщины и оставили у входа. Этот случай вызвал бурную реакцию пользователи соцсетей. Инициаторы акции объяснили свой поступок тем, что, мол, им не дают похоронить по-человечески: якобы в судмедэкспертизе требуют массу денег за услуги, которые должны быть бесплатными.

Люди, которые представились "родственниками" покойной, еще и записали видеоролик, где "сын", стоя на коленях рядом с телом, говорит, будто третьи сутки не может похоронить мать. После проверки правоохранителей выяснилось, что ситуация на самом деле выглядит иначе. Оказалось, действительные родственники несчастной женщины вообще ничего не знали об инциденте возле администрации.

Против сотрудников похоронного агентства было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над телом", а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в действиях чиновников и предпринимателей, работающих в сфере похоронного бизнеса. Тем не менее, как убедился корреспондент "РГ", в морге ЦРБ Тимашевского района по-прежнему скапливаются большие очереди.