Toyota сдалась и завалит страны ЕС электрокарами

Toyota против тотальной электрификации ускоренными темпами, так как это в некоторых случаях может привести к экономическому коллапсу и совсем не пойдёт на пользу экологии. Тем не менее, рынок Европы один из важнейших для японского автопроизводителя, и здесь углеродная нейтральность стоит во главе угла, поэтому Toyota пришлось подстраиваться.

О своей стратегии компания рассказала в Брюсселе. План - к 2035 году, то есть к тому сроку, когда в Европе нельзя будет ни выпускать, ни продавать автомобили с ДВС, предоставить широкий спектр эффективных решений для силовых агрегатов CO2 всем своим клиентам. Заявлено, что в ближайшие годы компания предложит большее количество "практичных и доступных автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV)".

К 2030 году доля электрокаров в общем объёме продаж Toyota в Западной Европе составит не менее половины, за оставшиеся пять лет до вступления вето, спрос на машины с нулевым уровнем выбросов увеличится, и к 2035 году компания будет продавать 100% ZEV. Правда в Toyota оговорились, что такой сценарий возможен лишь при условии достаточно развитой инфраструктуры, причём состоящей не только из электрических терминалов, но и из водородных заправочных станций.

Тем не менее, в Toyota не планируют отступать от своей политики многообразия предлагаемых решений: каждый регион в мире должен быть оптимизирован с точки зрения применения тех или иных транспортных средств в зависимости от возможностей и потребностей. Другими словами, где-то актуальнее будут различные типы гибридов, где-то водородомобили, где-то электрокары. Последние, как известно, в настоящее время остаются пока дорогим типом транспортного средства из-за высокой стоимости батарей.

Эта проблема компанией решается. Например, начато коммерческое производство первой в мире биполярной батареи NiMH, которая, помимо использования менее ценных минералов, имеет вдвое большую плотность, чем стандартный аккумулятор NiMH, а стоит меньше. Такие же усовершенствования, по мнению Toyota, можно применить к литий-ионным батареям, использующимся в электрокарах. По прогнозам компании, стоимость аккумулятора без потери в характеристиках снизится вдвое во второй половине 2020-х годов, что сделает "батарейные" авто доступнее.

В настоящее время Toyota готовится начать продажи своего первого электрокара - кроссовера bZ4X, европейская премьера которого состоялась в рамках мероприятия в Брюсселе.