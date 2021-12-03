У обновленного Skoda Kodiaq в России появился дизельный двигатель

Skoda объявила о том, что обновленный Kodiaq, который появился в России в сентябре этого года, обзавелся дизельным двигателем. Впрочем, это относится только к полноприводным кроссоверам. Именно они теперь могут оснащаться мотором 2.0 TDI мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

Силовой агрегат оборудован системой нейтрализации отработавших газов (SCR) и соответствует экологическим стандартам Euro-6. Максимальная скорость Kodiaq с 2.0 TDI достигает 192 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 9,7 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 л/100км.

Кроме того, обновленный кроссовер получил яркий оранжевый цвет Energetic orange, который уже доступен для заказа. За него придется доплатить 20 400 рублей.

Стоит отметить, что цены в пресс-релизе Skoda опубликованы не были, хотя на официальном сайте марки уже есть прайс-листы на автомобиль с дизельным двигателем. За версию Ambition просят 2 561 000 рублей, а за комплектацию Style 2 736 000 рублей.

Получается, что Kodiaq на тяжелом топливе теперь самый дорогой в линейке модели в России. Машина с аналогичной трансмиссией и 180-сильным бензиновым мотором стоит 2 536 000 и 2 711 000 рублей соответственно.

Кроме 2.0 TDI чешский кроссовер предлагается также с тремя бензиновыми двигателями. Цены стартуют от 1 962 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в следующем году Skoda привезет в Россию обновленный Karoq. Рестайлинговый SUV был представлен 30 ноября.