Booking.com впервые раскрыл свою выручку в России

Сервис по бронированию отелей Booking.com впервые раскрыл размер своей выручки в России. Компании пришлось это сделать в суде, где она оспаривала решение ФАС о вынесенном ей штрафе. Как следует из материалов дела, в 2018 году Booking.com заработал в России 11,3 млрд рублей.

Антимонопольная служба привлекла Booking.com B.V. к административной ответственности на основании ч.2 ст.14.31 КоАП РФ - за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Размер штрафа за это нарушение рассчитывается по специальной формуле и составляет от одной до пятнадцати сотых размера суммы выручки.

В итоге для Booking.com сумму штрафа составила 1,3 млрд рублей. Как установил суд, ФАС рассчитала эту сумму верно.

"ФАС России при расчете размера административного штрафа обоснованно исходила из сведений о выручке Букинг за 2018 год, размер которой составил 11 354 466 326,57 рублей", - отмечается в постановлении суда.

В итоге арбитраж признал оспариваемое постановление законным и отклонил требования сервиса. В случае если Booking.com откажется выплачивать штраф, ФАС намерена вновь обратиться в суд. По мнению директора Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексея Иванова, штраф для Booking может привести к снижению цен на отели в РФ.

Штаб-квартира сервиса находится в Нидерландах, а компания-владелец - Booking Holdings - в США. И на сервис подавались антимонопольные жалобы также во Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании.