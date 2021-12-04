У привитых жителей Англии "омикрон" вызвал легкую форму COVID-19

В Англии у 22 человек выявили штамм SARS-CoV-2 "омикрон", никто из них не был госпитализирован и не умер. Агентство по здравоохранению Великобритании подчеркнуло, что 12 граждан были привиты. Они получили 2 дозы вакцины более 14 дней назад. Отмечается, что штамм "дельта" остается в Англии преобладающим - на него приходится более 99 процентов всех заражений.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружен в 38 странах. Согласно предварительным выводам, он легче передается от человека человеку. Министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил, что данный штамм вызывает легкую форму заболевания у людей, прошедших вакцинацию от коронавируса.

Тем временем, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что "омикрон" может вызвать более половины всех случаев SARS-CoV-2 в ЕС в течение следующих нескольких месяцев. Эксперты ссылаются на результаты математического моделирования.