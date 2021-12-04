Ученые объяснили, как омикрон-штамм сделал COVID-19 "более человечным"

Новый южноафриканский штамм коронавируса омикрон во время мутации мог приобрести фрагмент генетического материала от простудного вируса или от человеческого организма, что и сделало его "более человечным", то есть способным уживаться с людьми, не нанося им серьезного вреда.

Об этом говорится в исследовании компании nference, которая занимается анализом больших данных для медицинского сообщества. Ученые после сравнения всех штаммов SARS-CoV-2 заверили, что ранее ни один из них не обладал свойствами, присущими омикрону. За счет своих мутаций эта вариация COVID-19 легче передается между людьми, но и легче переносится, в том числе в бессимптомной форме.

Штамм омикрон был обнаружен две недели назад в образцах ПЦР-тестов людей из Ботсваны и ЮАР, а также у туриста из Гонконга. Позднее штамм быстро, но ограниченно распространился среди нескольких десятков людей в странах Европы, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Среди основных симптомов врачи из ЮАР называли температуру, утомляемость, учащенное сердцебиение и легкость остальных симптомов, характерных для ковида.

По версии Всемирной организации здравоохранения, штамм омикрон мог зародится в организме человека с ослабленным иммунитетом, что и помогло вирусу, с которым не справился иммунитет, мутировать. Есть версия, что сам факт появления штамма с подобными признаками может говорить о начале конца пандемии.