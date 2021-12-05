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05.12.2021 17:40
Рубрика: Российский автопром

"Можно починить серпом и молотом". В США сравнили УАЗ и Tesla

Текст: Андрей Полухин
Российский УАЗ стал одним из главных героев американских автомобильных порталов - после автосалона в Лос-Анджелесе, где малоизвестный автопроизводитель Bremach представил свою версию "Патриот" за 26,4 тысячи долларов.

Вслед за ресурсом Carscoops УАЗу посвятил материал и портал Jalopnik, после чего читатели вдоволь поупражнялись в иронии, вспомнили несколько советских артефактов и сравнили брутальный восточноевропейский внедорожник с… технологичными автомобилями Tesla. И надо же - сравнение оказалось в пользу УАЗа.

Фото: Скриншот с youtube.com
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Автор публикации Мерседес Стритер, чей материал перевели коллеги из "ИноСМИ", сразу пояснил, что несмотря на название Bremach 4x4 речь идет все о тех же "Патриотах", которые американцы могли видеть в сериале "Чернобыль" и которые получили новые шильдики и теперь заточены под американские стандарты.

"Я тащусь от того, насколько в нем все утилитарно. Никаких тебе плавающих крыш, гнутых линий или километров хрома. Обычный внедорожник без понтов из гоночной игры эпохи PlayStation 2. Изнутри выглядит получше: откровенно устаревшие моменты прикрыли современными штрихами", - написал Стритер.

В остальном обзор получился довольно стандартным. Автор рассказал о 2,7-литровом моторе ZMZ Pro со смешной для американского рынка мощностью 154 л.с., в связи с чем "погонять особо не удастся". Зато это "вполне грамотный внедорожник" с отключаемым приводом на все колеса и двухступенчатой раздаточной коробкой, к которым прилагается целый вездеходный арсенал: блокировка заднего дифференциала, лифт-комплект, шноркели, лебедки, толстые шины, обвесы и многое другое.

А еще Стритеру показалось примечательным, что у "Патриота" нет функций, которые в современных автомобилях обеспечивают водителю дополнительный контроль на дороге, зато в наличии целый пакет опций для бездорожья и снега.

"В общем, за свои деньги вы получите неплохой комплект. Bremach говорит, что собирать эти агрегаты будут в Южной Калифорнии. Но не стройте себе иллюзий: за рулем вы быстро вспомните, что этой модели автомобиля почти 17 лет", - заключил автор.

Любопытно, что часть комментаторов предположила, что сборка машины будет на низком уровне, словно не заметив, что этим процессом будет заниматься американский завод. Но тема получила отклик.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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"Русское качество сборки, может, и отстает от американского, и внешний вид сомнительный. Но зато посмотрите на российские самолеты / винтовки / танки. Может, они и похуже, зато стоят на порядок меньше, работают в любых условиях, а починить можно хоть кувалдой (серпом и молотом, ага)", - написал один из читателей.

Кто-то из пользователей сайта сравнил "Патриот" с Daewoo 2000 года ("только двери захлопываются с приятным лязгом"), кто-то с Isuzu Trooper 17-летней давности ("что в общем-то и неплохо"). Однако лучшей репликой признаем вот эту: "По опыту работы с Lada Niva, я предвижу, что по надежности он будет неплох, несмотря на сборку. Хуже Tesla никак не может быть…"

#УАЗ