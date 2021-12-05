"Можно починить серпом и молотом". В США сравнили УАЗ и Tesla

Вслед за ресурсом Carscoops УАЗу посвятил материал и портал Jalopnik, после чего читатели вдоволь поупражнялись в иронии, вспомнили несколько советских артефактов и сравнили брутальный восточноевропейский внедорожник с… технологичными автомобилями Tesla. И надо же - сравнение оказалось в пользу УАЗа.

Автор публикации Мерседес Стритер, чей материал перевели коллеги из "ИноСМИ", сразу пояснил, что несмотря на название Bremach 4x4 речь идет все о тех же "Патриотах", которые американцы могли видеть в сериале "Чернобыль" и которые получили новые шильдики и теперь заточены под американские стандарты.

"Я тащусь от того, насколько в нем все утилитарно. Никаких тебе плавающих крыш, гнутых линий или километров хрома. Обычный внедорожник без понтов из гоночной игры эпохи PlayStation 2. Изнутри выглядит получше: откровенно устаревшие моменты прикрыли современными штрихами", - написал Стритер.

В остальном обзор получился довольно стандартным. Автор рассказал о 2,7-литровом моторе ZMZ Pro со смешной для американского рынка мощностью 154 л.с., в связи с чем "погонять особо не удастся". Зато это "вполне грамотный внедорожник" с отключаемым приводом на все колеса и двухступенчатой раздаточной коробкой, к которым прилагается целый вездеходный арсенал: блокировка заднего дифференциала, лифт-комплект, шноркели, лебедки, толстые шины, обвесы и многое другое.

А еще Стритеру показалось примечательным, что у "Патриота" нет функций, которые в современных автомобилях обеспечивают водителю дополнительный контроль на дороге, зато в наличии целый пакет опций для бездорожья и снега.

"В общем, за свои деньги вы получите неплохой комплект. Bremach говорит, что собирать эти агрегаты будут в Южной Калифорнии. Но не стройте себе иллюзий: за рулем вы быстро вспомните, что этой модели автомобиля почти 17 лет", - заключил автор.

Любопытно, что часть комментаторов предположила, что сборка машины будет на низком уровне, словно не заметив, что этим процессом будет заниматься американский завод. Но тема получила отклик.

"Русское качество сборки, может, и отстает от американского, и внешний вид сомнительный. Но зато посмотрите на российские самолеты / винтовки / танки. Может, они и похуже, зато стоят на порядок меньше, работают в любых условиях, а починить можно хоть кувалдой (серпом и молотом, ага)", - написал один из читателей.

Кто-то из пользователей сайта сравнил "Патриот" с Daewoo 2000 года ("только двери захлопываются с приятным лязгом"), кто-то с Isuzu Trooper 17-летней давности ("что в общем-то и неплохо"). Однако лучшей репликой признаем вот эту: "По опыту работы с Lada Niva, я предвижу, что по надежности он будет неплох, несмотря на сборку. Хуже Tesla никак не может быть…"