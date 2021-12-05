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"Злодеи" фильма "Человек-паук: Нет пути домой" дали большое интервью

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    05.12.2021, 17:00
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Spider-Man Фото: youtube.com/ Spider-Man
Фото: youtube.com/ Spider-Man

Уиллем Дефо, Альфред Молина и Джейми Фокс - исполнители ролей антагонистов в фильмах про Человека-паука - дали интервью на бразильском фестивале CCXP.

Дефо и Фокс сообщили, что они согласились вернуться к своим амплуа еще до того, как закончили читать сценарий - так сильно им понравилась сама идея и концепция триквела про дружелюбного соседа с подзаголовком "Нет пути домой". Молина же пошутил, что согласился только из-за гонорара.

Кроме того, Дефо рассказал, что костюм Зеленого Гоблина по ходу действия картины подвергнется модификации - первые кадры обновленной брони мельком показали в ролике. Также 66-летний актер порадовался, что теперь его злодейское облачение стало значительно легче носить.

Джейми Фокс в восторге от нового образа Электро и рад, что его герою теперь не придется быть синим, как в "Высоком напряжении".

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Появился отрывок из сиквела мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

Альфред Молина поделился подробностями о том, что в новом проекте щупальца Доктора Осьминога в кадре будут созданными с помощью компьютерной графики. Во втором фильме трилогии Сэма Рэйми ему приходилось носить специальную разгрузку на поясе, а механическими конечностями управляли несколько специальных "кукловодов".

Кинолента "Человек-паук: Нет пути домой" стартует в российском прокате 15 декабря.

Энтузиасты уже нарезали отдельно первый взгляд на обновленный костюм Зеленого Гоблина.

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