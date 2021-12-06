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Глава Marvel подтвердил, что Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в MCU

Новости
    06.12.2021, 10:45
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Практически весь год не утихали слухи о том, что Чарли Кокс вернется к роли Сорвиголовы в киновселенной Marvel после закрытия собственного шоу на Netflix.

Глава студии Кевин Файги хоть и с некоторыми оговорками, но подтвердил догадки фанатов изданию CinemaBlend: "Если вы и увидите Сорвиголову в грядущих проектах, то да - Чарли Кокс будет актером, который его сыграет. Где, как и когда это случится - еще посмотрим".

Наиболее часто в Сети выдвигаются теории, что первое камео Дьявола адской кухни может состояться в сериале "Соколиный глаз" или в фильме "Человек-паук: Нет пути домой". Первый уже запущен на платформе Disney+, второй - стартует в прокате 15 декабря.

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