Из Windows убрали раздражающую функцию

В новой версии Windows 11 будет реализован более простой и удобный способ выбора браузера по умолчанию, в то время как в актуальных сборках этот процесс выглядит достаточно сложно.

О нововведении рассказал программный разработчик Рафаэль Ривера. По его словам, сборка Windows 22509 будет иметь единую кнопку установки браузера по умолчанию в разделе настроек (ранее нужно было выбирать приложение по умолчанию для открытия гиперссылок, HTML-файлов и другого веб-контента).

Windows build 22509 has a new browser [Set default] button. 👀 pic.twitter.com/kRDFPKfJMv — Rafael Rivera (@WithinRafael) December 1, 2021

В настоящее время Microsoft активно продвигает собственный браузер Edge, используя порой необычные методы. Например, когда пользователь пытается скачать и установить Google Chrome, система призывает его не делать этого через систему уведомлений.

Попробовать новую возможность могут зарегистрированные участники программы Windows Insider, в скором будущем функция станет доступна всем.