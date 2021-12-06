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Из Windows убрали раздражающую функцию

Текст:   Антон Благовещенский
06.12.2021,  
15:01
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

В новой версии Windows 11 будет реализован более простой и удобный способ выбора браузера по умолчанию, в то время как в актуальных сборках этот процесс выглядит достаточно сложно.

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О нововведении рассказал программный разработчик Рафаэль Ривера. По его словам, сборка Windows 22509 будет иметь единую кнопку установки браузера по умолчанию в разделе настроек (ранее нужно было выбирать приложение по умолчанию для открытия гиперссылок, HTML-файлов и другого веб-контента).

В настоящее время Microsoft активно продвигает собственный браузер Edge, используя порой необычные методы. Например, когда пользователь пытается скачать и установить Google Chrome, система призывает его не делать этого через систему уведомлений.

Попробовать новую возможность могут зарегистрированные участники программы Windows Insider, в скором будущем функция станет доступна всем.

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