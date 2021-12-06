Минпромторг начал выдачу лицензий на экспорт удобрений

Минпромторг РФ начал выдачу лицензий на экспорт удобрений. В настоящее время выдано уже 79 разрешений. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 5 декабря, уже началось декларирование товаров по этим лицензиям и погрузка удобрений на экспорт.

Правительство ввело квоты на экспорт минеральных удобрений с 1 декабря этого года. На такой шаг правительство пошло, чтобы не допустить дефицита удобрений на внутреннем рынке и, как следствие, роста цен на продовольствие. В частности, российские аграрии в этом году неоднократно жаловались на рост цен на самые востребованные минеральные удобрения, а осенью - уже на их дефицит. С призывом не допустить роста цен на продукты из-за ситуации с удобрениями выступал и президент РФ.

Как отмечалось ранее, в себестоимости удобрений существенную часть занимает цена газа. И с ее ростом они тоже неизбежно дорожают. А на Западе стоимость топлива нынешней осенью достигала рекордных значений.

Для азотных удобрений квота составляет не более 5,9 млн тонн, для сложных - не более 5,35 млн тонн. Режим будет действовать полгода.