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06.12.2021 11:46
Рубрика: ДТП

Самым аварийным днем прошлой недели в Москве стал понедельник

Текст: Владимир Баршев
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Самым аварийным днем прошлой недели стал понедельник. В этот день произошло 34 ДТП, в которых пострадали 35 человек и один человек погиб, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Фото: Сергей Михеев
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Всего в Москве было зарегистрировано 174 ДТП, в которых 5 человек погибли, 191 человек получил ранения, из них 15 детей. Абсолютное большинство происшествий - это наезды на пешеходов - 74 ДТП. При этом почти половина из них произошла вне пешеходного перехода.

Столичная ГИБДД напоминает, что переходить проезжую часть в неположенном для этого месте - это создавать бессмысленный риск для собственной жизни, а, возможно, и жизни окружающих. Тем более сейчас, когда темнее рано, из-под колес летит грязь, а люди ходят в темных одеждах. Водитель просто может не заметить пешехода там, где его быть не должно.

Также зарегистрировано 68 столкновений транспортных средств, 8 наездов на стоящий транспорт и 6 наездов на препятствие.