Причиной массового отравления в Новосибирской области стала сальмонелла

Продукция кафе-магазина японской кухни в Татарском районе Новосибирской области, которая вызвала массовое отравление, содержала ДНК сальмонеллы, а также рота- и норовирусы. Как передает ТАСС, такие результаты показало проведенное специалистами Роспотребнадзора эпидрасследование.

Напомним, 20 и 21 ноября десятки жителей районного центра обратились в больницу с признаками отравления. Все они накануне приобретали готовые продукты питания в торговой точке одной из сетей общепита, специализирующейся на блюдах японской кухни. Сообщается о 48 пострадавших, двое были госпитализированы.

Массовое отравление людей стало поводом для проверок со стороны прокуратуры и надзорных органов, а в Следственном управлении СКР по региону завели уголовное дело.

- Этиологический агент заболеваемости - это сальмонелла, рота- и норовирусы, - отметил на оперативном совещании правительства региона глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. - Источник инфекции - это персонал, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норовирусов. Факторы передачи - это готовая продукция, обсеменная в процессе изготовления сотрудниками.

По словам эксперта, кафе открыл индивидуальный предприниматель, оно заработало лишь в ноябре текущего года. Сейчас деятельность торговой точки по решению суда приостановлена на 30 суток.