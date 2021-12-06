СМИ: ЕС призвал США не провоцировать Россию, а наладить диалог

Новости

Хэмилтон сравнялся с Ферстаппеном в "Ф-1" после победы в Саудовской Аравии 09:23
Врач рассказал, при каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую 09:20
Вышел трейлер новогоднего эпизода "Гарри Поттера" 09:11
В 51 год умер музыкант групп "Колибри" и "Сплин" Олег Эмиров 08:56
Армия России получила первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН 08:53
Петербург пережил самый холодный день за 128 лет 08:18
В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках 07:59
Банк России намерен упростить возмещение средств жертвам мошенников 07:38
В Аргентине выявлен первый случай заражения "омикрон"-штаммом 06:50
В Анадыре отменили занятия в школах из-за метели 06:42
Выступивший против НАТО кандидат в президенты Франции подвергся нападению 06:28
SIPRI: Сто крупнейших оружейных компаний мира увеличили продажи в пандемию 05:55
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш древней акулы 05:49
В Приморье поймали нападавшего на собак тигра 05:29
Инфекционист перечислил меры защиты от COVID-19 на корпоративе 05:20
Спасатели передали медикам пострадавшего при обрушении завода в Туве 04:36
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма 04:25
Пушков заявил о попытках Украины запугать Запад беженцами 04:08
ВОЗ: Преждевременно делать выводы о тяжести течении COVID из-за "омикрона" 03:43
Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить 03:12
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии 02:55
Греция проведет всеобщее тестирование на COVID-19 перед праздниками 02:04
Эсминец ВМС США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца 01:45
В Швейцарии с 6 декабря ужесточат антикоронавирусные меры 00:58
Генетик Исаев: "Омикрон" мог мутировать среди животных и перейти на людей 00:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 09:14
Рубрика: Власть

СМИ: ЕС призвал США не провоцировать Россию, а наладить диалог

Текст: Юрий Когалов
Утверждения США о якобы готовящемся вторжении России на Украину были встречены в ряде стран ЕС с недоверием, они призывали не провоцировать Москву, а наладить с ней диалог. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на ряд источников.

По их словам, данные их собственных разведок значительно отличались от того, о чем заявляли в Вашингтоне. "Мы были удивлены этой разницей в разведданных - как и почему США видели то, чего не видим мы", - заявил один из собеседников газеты.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Глава комитета ГД назвал "дешевым фейком" публикацию о вторжении на Украину

Чтобы заставить европейцев изменить свою позицию, как пишет издание, США раскрыли некие секретные данные и в течение нескольких недель оказывали на своих союзников дипломатическое воздействие. Примечательно, что Вашингтон был вынужден отступить от своей обычной политики выдвинуть обвинения, не подкрепив их никакими доказательствами. Передача секретных сведений началась в ноябре перед встречей министров НАТО, на которой в том числе широко обсуждалась тема Украины. Одним из аргументов в пользу подготовки к "вторжению" стало перемещение российских войск по территории РФ. На этом основании ряд американских СМИ начал нагнетать атмосферу.

Как обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя те публикации, "российские вооруженные силы на российской территории - законное право суверенного государства". По ее словам, США ведут спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. И СМИ стоило бы обратить внимание на дестабилизирующие обстановку маневры НАТО в Черном море и поставки вооружения на Украину.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество СМИ и соцсети В мире США Международные организации Европейский союз Международные организации НАТО Россия и Евросоюз Россия и НАТО

Главное сегодня

Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить
Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма
Бастрыкин поручил проверить деятельность Оксимирона и Noize MC
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе