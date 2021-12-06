СМИ: ЕС призвал США не провоцировать Россию, а наладить диалог

Утверждения США о якобы готовящемся вторжении России на Украину были встречены в ряде стран ЕС с недоверием, они призывали не провоцировать Москву, а наладить с ней диалог. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на ряд источников.

По их словам, данные их собственных разведок значительно отличались от того, о чем заявляли в Вашингтоне. "Мы были удивлены этой разницей в разведданных - как и почему США видели то, чего не видим мы", - заявил один из собеседников газеты.

Чтобы заставить европейцев изменить свою позицию, как пишет издание, США раскрыли некие секретные данные и в течение нескольких недель оказывали на своих союзников дипломатическое воздействие. Примечательно, что Вашингтон был вынужден отступить от своей обычной политики выдвинуть обвинения, не подкрепив их никакими доказательствами. Передача секретных сведений началась в ноябре перед встречей министров НАТО, на которой в том числе широко обсуждалась тема Украины. Одним из аргументов в пользу подготовки к "вторжению" стало перемещение российских войск по территории РФ. На этом основании ряд американских СМИ начал нагнетать атмосферу.

Как обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя те публикации, "российские вооруженные силы на российской территории - законное право суверенного государства". По ее словам, США ведут спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. И СМИ стоило бы обратить внимание на дестабилизирующие обстановку маневры НАТО в Черном море и поставки вооружения на Украину.