Станет ли нефть поводом для сближения России и США

Интересы России и США в нефтяной сфере стали во многом совпадать. Нам не нужны низкие цены на нефть, но не нужны и очень высокие. Мы остались конкурентами как экспортеры энергоресурсов, но бюджеты обеих стран не зависят от нефтегазовых доходов (Россия - 33%; США - до 10%) в той же мере, как ближневосточных (до 75%) или африканских государств (до 90%). Кроме того, котировки барреля выше 75 долларов в этом году привели к рекордам оптовых цен на автомобильное топливо в России и к максимальному за восемь лет подорожанию бензина на американских АЗС.

В совокупности Россия и США добывают почти четверть всего мирового объема нефти - 21-24 млн баррелей в сутки, и в случае согласованных действий могут серьезно влиять на рынок. Но учитывая непростые отношения двух стран, такая возможность сомнительна. Хотя вопрос о нефтяных ценах может быть поднят в беседе президентов Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря.

Подход к энергоресурсам как к товару у России и США схожий, считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Обеим странам не нужны запредельные цены на углеводороды. Это будет только способствовать продвижению идеи скорейшего отказа от них. Цены под 100 долларов за баррель и выше будут дискриминировать нефть как товар, отмечает эксперт.

Есть еще и автотопливо. Высокие цены на него - больная тема и для России, и для США. У нас оптовые цены на бензин напрямую влияют на стоимость самых ходовых товаров на полках магазинов (продукты, дешевые промтовары) и хоть и не в полной мере, но вызывают его подорожание в рознице. Также рост экспортных цен, вслед за ним оптовых цен внутри России вынуждает государство увеличивать выплаты нефтяным компаниям, что означает дополнительную нагрузку на бюджет. Так работает демпфирующий механизм, снижающий зависимость биржевых котировок в нашей стране от мировых цен на нефть. В США же рост цен на АЗС - это самый яркий показатель плохой работы правительства и президента.

США ищут нового союзника на нефтяном рынке, но пока на их призывы откликнулись только импортеры нефти - Япония, Индия, Китай и некоторые другие. Максимально, что могут сделать эти страны общими усилиями, раскрыв стратегические резервы, - это на время задержать рост котировок барреля. Старые связи Вашингтона, например, с Саудовской Аравией, работать перестали. Экономических рычагов давления на Ближний Восток у США почти не осталось, любые санкции бумерангом ударят по самой Америке, а Эр-Рияд больше не хочет действовать себе в ущерб, увеличивая добычу нефти. Королевство заинтересовано в дорогом барреле и даже не скрывает этого.

США не помешал бы новый союзник из числа крупных стран - производителей нефти для давления на ОПЕК, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Играя вдвоем с Россией, можно было бы выстраивать еще более эффективные схемы давления на мировой рынок. Но, учитывая общий политический контекст, такая "игра в паре" на нефтяном рынке сегодня для Вашингтона и Москвы едва ли возможна, считает Андрианов.

С последним согласен аналитик "Финам" Андрей Маслов, который подчеркнул, что, учитывая текущую геополитическую повестку, шансы на переговоры по нефтегазовому сектору, довольно малы.

Но, по мнению Симонова, в разговоре двух президентов нефтяная тема обязательно всплывет, хотя бы со стороны климатической повестки и обсуждения "Северного потока-2". Это может быть неофициальная часть, но Байдену с Путиным есть о чем разговаривать. Мы конкурируем и толкаемся локтями на рынке Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Учитывая общие долгосрочные интересы, джентльменское соглашение о совместных действиях и договор не мешать друг другу, вполне возможен. Это и есть реальная политика, считает Симонов.

При этом эксперт отметил, что история прошлогодней сделки ОПЕК+ показала, что США будут действовать только в темную, не беря официально на себя никаких обязательств.

Схожую точку зрения высказал Андрианов. Любые соглашения США с иностранными производителями нефти и газа могут иметь лишь краткосрочный тактический характер. Поэтому подобные сделки вряд ли заинтересуют производителей, нацеленных на долгосрочную монетизацию своих природных ресурсов. Неудивительно, что страны ОПЕК+ пока не прислушиваются к Байдену и не наращивают добычу. Теоретически Россия и США могли бы "кроить" мировой рынок в соответствии со своими целями и задачами, но для этого сейчас нет ни политических условий, ни необходимого взаимного доверия двух сторон, ни особой заинтересованности со стороны американского руководства, считает Андрианов.